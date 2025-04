El daño fue mayor en las empresas que dependen más de la fabricación en el extranjero. Apple Inc., que fabrica la mayoría de sus dispositivos vendidos en EE.UU. en China, cayó un 8% después de la apertura.

Lululemon Athletica Inc. y Nike Inc., entre las empresas con vínculos de fabricación con Vietnam, bajaron alrededor de un 10%. Walmart Inc. y Dollar Tree Inc., minoristas cuyas tiendas están llenas de productos procedentes de fuera de EE.UU., cotizaban a la baja alrededor de un 2% y un 11%, respectivamente.

Pocas acciones en EE.UU. salieron indemnes con el índice de referencia en camino de su mayor caída desde 2022. Aproximadamente el 70% de las empresas del S&P 500 cotizaban a la baja a las 9:35 a.m. en Nueva York, con casi la mitad de sus 500 acciones bajando al menos un 2%.

Miles de millones de dólares en valor perdidos en las mayores acciones de EE.UU.

“Realmente no hay nadie que se salve en términos absolutos”, dijo Garrett Melson , estratega de carteras de Natixis Investment Managers Solutions. “Estamos todos metidos, al menos hoy, en una ola de búsqueda de refugio, como si se estuvieran retirando todas las fichas de la mesa”.

Los gravámenes anunciados esta semana fueron mucho más amplios y severos que los impuestos por Trump durante su primer mandato, y amenazan con trastocar las cadenas de suministro mundiales, exacerbar una desaceleración económica e impulsar la inflación. También dejó a los inversores luchando por calcular qué efectos tendrían los gravámenes en los beneficios corporativos.

Si Apple, por ejemplo, absorbiera el aumento de los costos como resultado de los aranceles a China, el margen bruto del fabricante de iPhone podría verse afectado hasta en un 9%, escribieron analistas de Citigroup encabezados por Atif Malik .

El economista de JPMorgan Michael Feroli calificó el plan como el mayor aumento de impuestos desde 1968. Podría añadir hasta un 1.5% a los precios este año, utilizando el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, y pesará sobre los ingresos personales y el gasto de los consumidores.

“Este impacto por sí solo podría llevar a la economía peligrosamente cerca de caer en recesión”, escribió Feroli . “Y esto es antes de tener en cuenta los impactos adicionales en las exportaciones brutas y en el gasto de inversión”.

Los activos de EE.UU. fueron los mayores perdedores tras el anuncio. El S&P 500 cayó alrededor de un 3%, y un indicador del dólar se desplomó. El impacto en otros lugares fue más moderado: un indicador de acciones asiáticas cayó un 0.7% y el Stoxx Europe 600 se deslizó un 2.6%, mientras que el euro subió alrededor de un 2% frente al dólar.