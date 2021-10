El alcalde de Miami, Francis Suárez, ha contactado a mineros de criptomonedas sobre la posibilidad de que instalen sus operaciones cerca de la central nuclear de Turkey Point, en el sur de Florida.

La propuesta forma parte de un esfuerzo más amplio de Suárez para atraer a emprendedores de criptomonedas al sur de Florida, y se produce cuando los mineros enfrentan crecientes críticas por el uso extraordinariamente alto de energía, a menudo sucia.

La portavoz de Suárez, Soledad Cedro , confirmó las conversaciones, que fueron informadas por primera vez por el periódico The Wall Street Journal.

La minería de criptomonedas ha demostrado ser una de las fuentes de demanda de energía de más rápido crecimiento, lo que ha generado críticas de Gobiernos y empresas cada vez más preocupados por el impacto ambiental.

Los mineros utilizan grandes cantidades de potencia de cálculo y energía para verificar las transacciones en la cadena de bloques, o el libro mayor descentralizado que sustenta tokens digitales como bitcóin, a cambio de ser recompensados con más tokens.

Por su parte, Suárez, un republicano que desempeña un papel oficialmente no partidista, ha aprovechado la revolución del trabajo desde cualquier lugar causada por la pandemia para promover el sur de Florida como un destino para industrias emergentes, como la tecnológica y la de las criptomonedas.

Aunque Turkey Point no está técnicamente en la jurisdicción de Suárez, se ha convertido en una especie de portavoz de facto sobre asuntos similares en la región.

Florida Power & Light Co., la subsidiaria de NextEra Energy Inc. que controla la planta, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.