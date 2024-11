Se trata de otro paso hacia la transparencia en un mercado en el que los bancos hipercompetitivos han acaparado históricamente la información sobre precios. Los bancos aportarán datos a Aladdin a través de BondCliQ Inc, que se describe a sí misma como “creadora y operadora del primer y único sistema consolidado de cotización de bonos corporativos de Estados Unidos”.

Entre los participantes se encuentran Bank of America Corp, Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co, según personas familiarizadas con el acuerdo. Los representantes de los bancos no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Históricamente, los bonos corporativos se han negociado en mercados no organizados, en los que los inversionistas tenían que llamar o contactar a los bancos intermediarios para obtener precios individuales. Desde la crisis financiera, el mercado se ha informatizado y la actividad comercial se ha trasladado a plataformas digitales como MarketAxess y TradeWeb.

LEA TAMBIÉN: CEO de JPMorgan responde a Trump tras descartarlo para su nueva administración

Grandes nombres como Citadel y Jane Street también se han lanzado al ruedo de la negociación de bonos corporativos, entrando con fuerza en un sector que antes estaba reservado a los bancos de Wall Street.

Los usuarios de la plataforma de Aladdin tendrán acceso directo a las cotizaciones autorizadas y atribuidas de más de tres docenas de operadores, según un comunicado de prensa. Los datos incluyen cotizaciones de precios para negociar deuda estadounidense con grado de inversión y de grado especulativo. (Bloomberg LP, propietaria de Bloomberg News, también proporciona datos de precios para bonos corporativos).

“Esta asociación presenta los datos de precios de manera uniforme a todos los clientes de la parte compradora, al igual que el mercado de renta variable de Estados Unidos, por lo que hay igualdad de acceso a la información”, dijo Chris White , fundador de BondCliQ, en una entrevista.

“Según la historia, la adopción de datos de precios centralizados conducirá a una mejora de la liquidez del mercado secundario y a una mayor integridad del mercado, tanto para los inversionistas minoristas como para los institucionales”, añadió.

El mercado de bonos corporativos ha sido considerado durante mucho tiempo como un rezagado a la hora de modernizarse, ya que la gran mayoría del mercado de acciones y divisas se pasó a los intercambios electrónicos hace décadas.

El anacrónico comercio de bonos también ha llamado la atención de los reguladores, y el organismo de supervisión de valores de Estados Unidos recomendó “requisitos más estrictos de información y difusión pública para los bonos” tras la volatilidad del mercado en marzo de 2020.

LEA TAMBIÉN: Estas serían las inversiones más rentables a corto plazo con Trump