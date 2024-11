Trump “no está en contra del comercio; cree que muchas de estas cosas han sido injustas contra Estados Unidos, y hay ejemplos de que eso es cierto”, dijo Dimon el jueves durante la reunión de líderes empresariales del APEC en Lima. “Si hay algo injusto, debe solucionarse. Si comenzamos a hacernos más fuertes a expensas de todos los demás, habrá represalias”.

El multimillonario de 68 años dijo que quienquiera haya sido elegido presidente de Estados Unidos, “está entrando y podría ser responsable de la situación geopolítica, militar y geoeconómica más complicada que el mundo haya enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Y, por supuesto, le deseo todo lo mejor”.

Desregulación

Dimon, quien lleva 18 años al frente de JPMorgan, también afirmó que la colaboración entre el gobierno y las empresas es la mejor manera de lograr la ansiada expansión económica, haciéndose eco de las voces que piden un “entorno desregulatorio”.

“El entorno regulatorio en la mayoría de los países se ha vuelto asfixiante. Es por eso que en muchos países, incluido Perú, se tiene un crecimiento de 2.5%, y no cuatro o cinco, o en Estados Unidos vamos a un 2% durante 20 años y tal vez no tres”, explicó el connotado banquero.

“Es razonable tener ese tipo de reforma y que vaya más allá de las regulaciones para poder dar rienda suelta a las inversiones de capital y la banca”, recalcó Dimon, subrayando la necesidad de agilizar los procesos para entregar permisos a empresas con proyectos en cartera. Mencionó el caso de una mina de tierras raras en Estados Unidos que le toma unos 10 años obtener sus licencias. “Es una vergüenza, y nos estamos haciendo esto a nosotros mismos, es un error”.

“Por eso aplaudo a cualquier autoridad que diga que hará al gobierno más eficiente porque un gobierno ineficiente es una de las razones por las que la gente se frustra y tenemos populismo, culpando así a las grandes empresas a sabiendas de que su gobierno no está gastando su dinero de forma adecuada”, comentó en el evento realizado en el Gran Teatro Nacional.

“Cuando habla de un comercio más justo y libre, quiere decir igual”. Jamie Dimon sobre Donald Trump y su propuesta de aranceles altos

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte se reunió con ejecutivos de Tiktok y Google durante APEC 2024

Dimon se encuentra entre los líderes empresariales y jefes de Estado que llegaron masivamente a la capital peruana esta semana para una serie de reuniones intercaladas entre las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la cumbre del Grupo de los 20 en Río de Janeiro la próxima semana. La victoria de Donald Trump se cierne sobre el evento mientras los asistentes sopesan los posibles impactos en la economía global.

Su ponencia en Lima es la primera aparición pública de Dimon desde la elección de la semana pasada. Dimon se negó a respaldar a alguno de los candidatos durante la campaña y afirmó en su momento que, como director ejecutivo del mayor banco de Estados Unidos, trabajará con quienquiera que asuma el cargo. En una nota a los empleados la semana pasada, Dimon y su equipo de liderazgo felicitaron a Trump por su victoria y dijeron que la empresa “espera con ansias interactuar con la nueva administración”.

Más temprano el jueves, Trump dijo en Truth Social que Dimon no será invitado a ser parte de su nueva administración. Cuando se le preguntó sobre el puesto, Dimon respondió: “No he tenido un jefe en 25 años y no estoy listo para comenzar”.

Las acciones de los bancos más grandes de Estados Unidos se dispararon a raíz de la victoria de Trump, y JPMorgan subió casi un 12% hasta un récord el día después de la elección. Esa euforia se ha enfriado un poco en los días posteriores a medida que los inversores sopesan los nombramientos del gabinete de Trump y las posibles hojas de ruta de políticas una vez que asuma el cargo en enero, informó Bloomberg.

“Muchos banqueros están saltando de alegría”, dijo Dimon, independientemente de a quién hayan votado después de años de un entorno regulatorio más estricto. “Se desatarán sensaciones de vitalidad” a medida que las empresas analicen más a fondo las adquisiciones y el despliegue de capital, dijo, “y deberían hacerlo”.

El mes pasado, Dimon advirtió que, a pesar de la desaceleración de la inflación, “persisten cuestiones críticas” para la economía estadounidense, incluidos los déficits fiscales, las necesidades de infraestructura y la remilitarización. También ha dicho repetidamente en los últimos años que su preocupación por las tensiones geopolíticas eclipsa la cuestión de si Estados Unidos tiene un aterrizaje suave o duro, un mensaje del que se hizo eco nuevamente el jueves.

“La cuestión del mundo es el futuro de la libertad y la democracia, que gira en torno a la geopolítica, la geopolítica militar y la geopolítica económica”, dijo Dimon. “Es más importante que hagamos eso bien que si tenemos un aterrizaje suave”.