China ha estado impulsando las importaciones de carne para compensar las pérdidas de carne porcina, debido a una devastadora fiebre que está matando a los cerdos del país. Esta semana, el país señaló que quiere más.

Cofco Corp., de China, firmó un acuerdo con el principal procesador de carne de Europa para compras de carne de cerdo hasta el 2020, y el país asiático levantó una prohibición sobre la carne de cerdo y de res canadiense que se impuso en junio. También aprobó las importaciones de menudencias de Brasil, que incluye subproductos como órganos, potencialmente un mercado anual de US$ 2,000 millones.

Gigantes de la carne como JBS SA y BRF SA pueden comenzar los envíos de inmediato. El mes pasado, China señaló que posiblemente levantaría la prohibición a las exportaciones avícolas de Estados Unidos.

Las importaciones chinas de proteínas como carne de res y pollo se han disparado. La peste porcina africana podría reducir a la mitad el rebaño de cerdos del país a principios del próximo año. Los precios minoristas internos están aumentando, lo que indica que la escasez ha comenzado.

China suspendió los envíos de carne canadiense en junio después de descubrir un certificado de carga falsificado. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos dijo que había empezado a emitir certificados de exportación después de que el primer ministro, Justin Trudeau, tuiteó el martes que China reanudaría las importaciones de carne con el país.

Según el acuerdo alcanzado el miércoles con Danish Crown A/S, Cofco comprará US$ 100 millones de carne de cerdo hasta el próximo año. La UE es el principal exportador mundial de carne y sus ventas a China este año se han casi duplicado en valor, llegando a unos 2.200 millones de euros (US$ 2,400 millones) hasta agosto, según muestran cifras de la Comisión Europea.

El productor con sede en Dinamarca abrió recientemente su primera planta en China y está considerando una mayor expansión en la nación, dijo Lars Albertsen, jefe de ventas globales. Sus exportaciones a China subieron 67% en volumen en el tercer trimestre. También está aumentando la demanda de otras naciones asiáticas que sufren brotes de peste porcina africana.

“Somos bastante optimistas sobre el 2020 desde el punto de vista de la exportación a China”, dijo Albertsen por teléfono. “Hemos visto que algunos de los grandes importadores de carne de cerdo en el mundo están afectados por la peste porcina, y obviamente eso ha creado una demanda que no se había visto antes”.