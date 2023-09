El jefe de la autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez , dijo el martes que podría reducirse aún más la cantidad máxima de tránsitos de buques autorizados por día si continúa la sequía que ha azotado la vía acuática este año.

El canal empezó a restringir el calado de los buques y a autorizar el paso diario a principios de año para ahorrar agua, lo que ha provocado un atasco de naves a la espera de pasar por esta vía navegable mundial clave, por la que se calcula pasa el 5-6% del comercio mundial.

Las medidas han contribuido a encarecer los fletes ante la proximidad de la temporada navideña.

En la actualidad se autoriza el paso de hasta 32 buques al día, frente a los 36 en condiciones normales. El calado de los barcos también se limitó a principios de este año de 50 pies a un máximo de 44 pies.

Vásquez , dijo que la vía navegable optaría por reducir los tránsitos diarios si fuera necesario, antes de contemplar un nuevo recorte del calado autorizado, que es lo que más afecta a los transportistas.

Riesgos por falta de agua

El último administrador del Canal de Panamá hizo una advertencia el viernes, en momentos en que la ruta marítima ha tenido que restringir los tránsitos por la sequía.

“Ahora mismo yo veo que la situación es manejable, pero si tenemos que ya mostrarle a la industria que estamos tomando pasos definitivos para atender el problema del agua y eso para mí es clave, porque si no vamos a estar fuera de este negocio”, dijo Jorge Quijano , exadministrador del Canal de Panamá.

La crisis hídrica ha provocado medidas restrictivas en el tránsito y el calado de buques, causando filas de embarcaciones en espera de cruzar la vía.

El Canal de Panamá utiliza agua de lluvia para mover los barcos en las esclusas y obtiene de una cuenca hidrográfica por los lagos Gatún y Alhajuela.

Sin embargo, esta cuenca, que también abastece de agua potable al país, fue modernizada por última vez en 1935, cuando se registraban unos 6,000 tránsitos por el canal, menos de la mitad que ahora.

“Ahora mismo ni pensar si no hay más agua, no pensemos en eso ahora mismo. Concentrémonos en buscar esa agua para sobrevivir y llevar al máximo las tres esclusas que tenemos hoy día y para eso necesitamos más agua”, agregó Quijano .

La Autoridad del Canal de Panamá adelanta estudios para buscar nuevas fuentes de agua, pero las restricciones han disparado el temor a que las navieras decidan cambiar de ruta para transportar su mercancía. Agobiado por la falta de agua, la vía mantendrá por un año las restricciones para el paso de buques.

“El canal no va a cerrar. Cuando digo que va a afectar el negocio, no es que va a cerrar. Aquí va siempre a pasar buques. El problema es que; ¿vamos a poder generar US$ 2,500 millones en utilidades para darle al Estado?, o vamos simplemente a bajar eso a 1,800 millones o una cosa así porque no tenemos agua”, concluyó el exadministrador del Canal.

Por el canal, de 80 kilómetros, pasa hasta el 6% del comercio marítimo mundial. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón.

Con información de Reuters y AFP

