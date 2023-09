Una de ellas pagó recientemente US$ 2.4 millones ―además de la tarifa de tránsito estándar de alrededor de US$ 400,000― para obtener un espacio para que su embarcación pudiera atravesar la vía fluvial más rápido, dijo la compañía naviera Avance Gas Holding Ltd. esta semana en su informe de resultados.

La fila de barcos que esperan para cruzar ha ido creciendo en los últimos meses a medida que la sequía causa que haya menos agua para llenar las esclusas del canal. Eso ha reducido el número de buques en tránsito y la cantidad de carga que pueden transportar, lo que ha aumentado el retraso en una vía fluvial que maneja más de 500 millones de toneladas de carga al año.

Para aquellos que deseen evitar la espera, la Autoridad del Canal de Panamá realiza subastas.

“Uno puede saltarse la fila, pero es inmensamente costoso”, dijo Oystein Kalleklev , director ejecutivo de Avance Gas. “El valor ha aumentado rápidamente. Al agregar la tarifa regular, el monto que se debe pagar para que los barcos pasen se acerca a los US$ 3 millones”.

La tarifa es un máximo récord y fue pagada para permitir el paso de un tanquero de gas licuado de petróleo, según datos sobre las subastas a las que tuvo acceso Bloomberg. La Autoridad del Canal de Panamá no hizo comentarios de inmediato.

