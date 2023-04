Recuperar la herencia histórico cultural egipcia y guiar a turistas a través de sus tesoros más escondidos son los principales objetivos de “Walk Like An Egyptian”, una iniciativa turística que la joven Asma Khattab puso en marcha hace ocho años y que actualmente es un referente del sector.

Khattab creó esta empresa con la intención de ofrecer algo nuevo tanto a extranjeros como a ciudadanos egipcios y salirse de la dinámica que seguían las tradicionales agencias de viaje, que ofrecían ver tan solo lo más llamativo del país, dejando atrás “las joyas que no se ven a simple vista”.

“Los turistas venían con un paquete cerrado para ver las pirámides, el Museo Egipcio, navegar por un tramo del Nilo hasta un templo y comer en un restaurante turístico, donde la calidad precio deja mucho que desear... Realmente no están viendo Egipto, tan solo ven el 20 % de lo que el país puede ofrecerles”, dijo Khattab en una entrevista a EFE.

Cansada de ver su país representado por algunos esterotipos frente a toda la riqueza que puede ofrecer, esta emprendedora arrancó en 2012 la página de Facebook ‘Walk Like An Egyptian’, en la que comentaba monumentos y lugares más allá de las típicas guías turísticas, pero no fue hasta 2015 cuando arrancó con los recorridos a pie de calle





El Egipto desconocido

“Tenemos una infinidad de monumentos de las culturas islámica, copta, judía, además de todo lo faraónico porque la historia de Egipto es enorme gracias a la diversidad de todas las comunidades que han creado la identidad del país a lo largo de los milenios”, afirmó.

Las rutas se adentran por lugares comunes para los vecinos, pero ajenos para los turistas como el recorrido a través de la Ciudad de los Muertos, zona de cementerios con tumbas de ilustres personajes de la historia de Egipto; o el paseo desde la mezquita de Ibn Tulun hasta la del Sultan Hassan, pasando por la Ciudadela de Saladino, en el barrio islámico de El Cairo.

En sus planes incluyen también rutas por Downtown, el centro de la capital egipcia, con explicaciones acerca de la arquitectura franco-inglesa que predomina en los edificios, así como detalles y curiosidades del día a día de los egipcios.

Además, en su agenda añaden planes como el avistamiento de aves en un barco que navega el Nilo hasta la presa del delta (“Delta Barrages”) con punto de salida y llegada en la localidad de Al Qanater Al Khayreya.

Las rutas siempre son durante el fin de semana egipcio, los viernes y sábado, en inglés y en grupos con un máximo de 15 personas, aunque también ofrecen la posibilidad de hacer guías privadas.

“Estos recorridos realmente no son para turistas ni para egipcios, son para personas enamoradas de la historia, de la cultura, del arte, que buscan conocer realmente las raíces del lugar en el que se encuentran y quieren relacionarse con vecinos”, apunta Khattab.





Apostar por el talento local

Esta joven guía reconoce que “con el paso del tiempo, el gobierno está viendo la importancia de cuidar e invertir en todos estos lugares, así como en buscar fórmulas para impulsar el turismo como motor económico”.

Esta emprendedora afirma que este tipo de iniciativas que ponen el foco en lo local permiten generar mayores beneficios directos a la ciudadanía involucrada frente a grandes marcas que trabajan con empleados a comisión.

“Taxistas, guías, comercios que están en la ruta que seguimos... Todos ellos se benefician de este proyecto que da a conocer las joyas de la herencia egipcia”, insiste.

Khattab tiene claro que el suyo es solo un ejemplo de los muchos proyectos que los egipcios están impulsando para compartir su herencia, impulsar el turismo y relanzar la economía en un momento marcado por la crisis económica que atraviesa el país árabe.

“El Gobierno tiene que hacer más por apoyar las empresas emergentes, especialmente en el contexto en el que nos encontramos ahora. Apostar por una nueva forma de turismo es invertir en el presente y el futuro del país”, apuntó Khattab.

Fuente: EFE

