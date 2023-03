Bolivia lucha por calmar los temores de ahorristas y empresarios ante la escasez de dólares en el país, que motivaron largas colas afuera de los bancos, sacudió los bonos locales e hizo subir el precio de la divisa en los mercados informales.

El pánico, desencadenado por la fuerte caída de las reservas del banco central en los últimos años debido al aumento de precios internacionales, la caída de las exportaciones de gas y el mayor gasto público para apuntalar la economía, ha hecho que algunas casas de cambio se queden sin dólares, reforzando aún más la preocupación.

“Estoy buscando aquí dólares, porque la anterior semana he ido a las casas de cambio en El Alto, pero no hay nada”, dijo Paulina Mayta, que seguía buscando divisas. “Todos me dicen no hay, no hay. Yo debo en dólares y tengo que devolver dólares”.

El banco central de Bolivia (BCB) ha advertido de una demanda inusualmente alta de dólares debido a “ataques especulativos”, y ha ofrecido vender dólares directamente al tipo de cambio oficial de 6.86/6.96 bolivianos por dólar, el que está fijado desde 2011.

“La población que no haya logrado satisfacer su demanda en dólares, ya sea en el sistema financiero o en las casas de cambio, que venga al Banco Central de Bolivia”, dijo el lunes el presidente del banco central, Edwin Rojas.

“Lamentablemente, hemos advertido que persisten estos ataques especulativos en redes sociales”.

El país sudamericano ha visto caer sus reservas de divisas desde un máximo de algo más de US$ 15,000 millones en 2014 a US$ 3,800 millones a finales de 2022, ante el aumento de la inflación mundial, las exportaciones más débiles y el gasto para proteger la paridad de la moneda.

La incertidumbre reciente ha hecho que el dólar suba hasta 7.8 bolivianos en mercados paralelos no oficiales.

Los analistas afirman que el banco central parece estar actuando para asegurar el suministro de dólares y seguiría gastándolos para mantener estable el tipo de cambio oficial, aunque esto implique liquidar aún más las reservas.

“Vamos a garantizar la provisión de los dólares estadounidenses, no tienen que tener mayor preocupación”, dijo la gerente de tesorería del BCB, Claudia Soruco, en una conferencia de prensa el martes.

“No es necesario que la población haga estas largas colas porque puede venir en el transcurso de los siguientes días”, aseguró.

Fuente: Reuters