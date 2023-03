El banco central comenzó a vender dólares directamente al público esta semana para satisfacer lo que dice es un aumento en la demanda de la moneda, que ha estado vinculada al dólar desde 2008. Las autoridades también están vendiendo moneda en todo el país a través de Banco Unión, controlado por el estado.

Sin embargo, cerca de la sede del banco central, los vendedores del mercado negro ofrecían dólares a una tasa de cambio de 7.15 bolivianos, superior a la tasa del banco de 6.96, lo que sugiere una creciente escasez de dólares.

Los latinoamericanos desde Argentina hasta Venezuela a menudo compran moneda estadounidense para proteger sus ahorros cuando les preocupan las perspectivas económicas. Los inversionistas extranjeros también están mostrando signos de nerviosismo por la caída de reservas del banco central, por lo que se han deshecho de los bonos en dólares de la nación en los últimos días.

Personas en la fila dijeron que habían estado allí durante varias horas. Un hombre dijo que se había dirigido al banco central después de intentar sin éxito encontrar dólares en bancos privados. La fila se mostraba ordenada y sin señales de pánico.

Algunos bolivianos reaccionaron cuando el ministro de Hacienda, Marcelo Montenegro, pidió la semana pasada a la población que redujera la demanda de dólares. Montenegro culpó a la especulación sobre los niveles de reserva del banco central por la alta demanda.

Las reservas de efectivo del banco central cayeron a US$ 372 millones el 8 de febrero, desde unos US$ 1,200 millones un año antes. Aunque el banco todavía tenía US$ 3,500 millones en reservas totales en esa fecha, la mayor parte es oro que no se puede convertir fácilmente en efectivo sin un cambio en la ley. El banco gasta dólares para mantener la paridad monetaria.

Disminuyen las reservas de dólares de Bolivia.

Los bonos en dólares de Bolivia con vencimiento en 2028 cayeron 1.3 centavos a 68.8 centavos por dólar el miércoles, lo que elevó el rendimiento a 13.5%.

Wall Street ha seguido perdiendo la confianza en el país incluso después de que el fabricante chino de baterías Contemporary Amperex Technology Co. llegara a un acuerdo en enero para aprovechar sus reservas de litio, las más grandes del mundo.

Sin embargo, después del vencimiento de un bono de US$ 183 millones en agosto, el próximo pago importante de Bolivia no es hasta 2026, lo que le da al Gobierno cierto margen de maniobra.

El presidente Luis Arce, quien ganó la presidencia de forma aplastante en 2020 para el partido socialista MAS, ayudó a introducir la paridad monetaria de alrededor de 7 por dólar cuando era ministro de Finanzas en 2008.

Impulsadas por las exportaciones de gas natural, las reservas internacionales de Bolivia alcanzaron un máximo de US$ 15,500 millones en 2014, lo que equivale a casi la mitad del producto bruto interno.