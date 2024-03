“En momentos en que el programa de correcciones económicas produce las consecuencias más dañinas sobre la población, la composición de imagen de Milei pareciera resistir”, escribió el director de la consultora, Lucas Romero .

La devaluación del 57%, la inflación acumulada de más del 70% en lo que va de su gestión y las caídas de la actividad y el consumo parecen no hacer mella en la lectura que hace la sociedad sobre el libertario. La encuesta incluyó 1,234 casos entre el 6 y 13 de marzo.

El resultado valida un relevamiento elaborado por Opina Argentina, que reflejó un 52% de imagen positiva para Milei entre el 2 y 4 de marzo.

“Es un muy buen nivel de imagen en este momento de sinceramiento de tarifas y reordenamiento de precios”, dice Fabio Saraniti , dueño del broker local Win Securities, en entrevista por mensaje de texto.

“De todas maneras, dado el rezago que suele haber en estas mediciones, la imagen puede no estar aún en un piso. La gente podría percibir la mejora en sus bolsillos y en la actividad recién en el segundo semestre”, dice.

Canje loco

Sorprende frente a esto que, a pesar de los avances en las expectativas del público, siga elevado el nivel del “canje”, como se le llama en las mesas de dinero al margen que resulta de ingresar o sacar dinero del país.

El canje es el cociente que surge de dividir el precio del “contado con liquidación” (hoy más alto) por el del “dólar mep” (hoy más bajo). Suele subir por falta de dólares, cuando los inversores se resisten a ingresar divisas al país, y bajar cuando todos quieren hacerlo.

Ese cociente tocó ayer el 7%, su mayor nivel en la era Milei y solo algo más bajo que en algunos períodos del Gobierno de Alberto Fernández. Significa, a modo de ejemplo, que quien ingresa US$ 100,000 desde el exterior a través de la compra-venta de títulos termina obteniendo en su cuenta local US$ 107,000. Quien los retira, en cambio, recibe menos dólares en el exterior: US$ 93,000.

Es otro de los datos contraintuitivos: hay incentivos para ingresar y desincentivos para fugar, mientras los precios de los bonos de Argentina reflejan optimismo y ya acumulan una ganancia en torno al 40% desde la asunción de Milei.

Las explicaciones que circulan entre traders son tan numerosas como incomprobables. Algunos creen que es el efecto de la demanda de contado con liquidación de los importadores, que al verlo barato prefieren adelantar la compra de dólares.

Otros consideran que se deba a la mayor demanda de inversores con dólares por los bonos hard dollar: la mayor oferta de divisas hace caer su precio. Otros creen que es por la regulación aún vigente, que impide que los precios se arbitren. Otros, finalmente, piensan que puede ser una combinación de estos tres factores.

Artistas en la mira

El Gobierno dispuso desde este martes una mayor regulación y vigilancia sobre las obras de arte y el negocio de los TNF (Token No Fungible). Los TNF son tokens únicos e irrepetibles, registrados en la red blockchain, con los que muchas veces se busca representar digitalmente piezas únicas de arte.

Cualquier artista que realice intercambios de NFT —por ejemplo, en las redes sociales— se convirtió ayer en “sujeto obligado” a informar operaciones sospechosas a la UIF, el organismo local encargado de combatir el lavado de dinero en el país. Se trata de un hábito al que muy probablemente un artista no esté acostumbrado.

La norma fue publicada en el boletín oficial, en el marco de la regulación sobre todo el sector cripto que impulsó Argentina y durante la visita al país que realiza el GAFI, que combate el lavado de activos a nivel global.

Motosierra

El presidente argentino Milei también planea despedir a 70,000 empleados públicos en los próximos meses, en una de las señales más claras hasta ahora de cómo el enfoque estilo motosierra del libertario pretende reducir el tamaño del abultado Estado.

Más allá de los recortes de empleo, Milei alardeó el martes en un evento de que ha congelado las obras públicas, recortado algo de financiación a los Gobiernos provinciales y ha puesto fin a más de 200,000 planes de bienestar social, que calificó de corruptos. Todo es parte de su estrategia para alcanzar un equilibrio fiscal a cualquier precio este año.

“El ajuste fiscal que hicimos tiene mucho de motosierra y de licuadora”, dijo Milei en un discurso de una hora en el IEFA Latam Forum en Buenos Aires, refiriéndose a la erosión de los salarios y las pensiones por una inflación anual del 276%.

Aunque son solo una pequeña fracción de los 3.5 millones de trabajadores del sector público de Argentina, los recortes de empleo de Milei seguramente enfrentarán más rechazo por parte de los poderosos sindicatos del país y podrían poner en peligro sus altos índices de aprobación.

Un sindicato que representa a algunos trabajadores del Gobierno se declaró en huelga el martes, mientras que un informe del Gobierno detalló que los trabajadores del sector privado sufrieron la peor pérdida salarial mensual en al menos tres décadas cuando asumió el cargo en diciembre.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado rápidamente contraatacó en X y anunció un paro nacional sin dar más detalles.

Milei citó encuestas que muestran que los argentinos son más optimistas sobre el futuro de la economía, mientras que un indicador reciente de la confianza pública en el Gobierno aumentó a pesar de sus medidas de austeridad.

“A pesar del ajuste, la gente tiene esperanza y ve que hay luz al final del camino”, concluyó Milei.

