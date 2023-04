El diputado oficialista argentino Máximo Kirchner, hijo del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y de la actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, volvió a cuestionar este sábado la pesada carga que supone para Argentina el acuerdo de refinanciación de deudas firmado en marzo de 2022 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un acto en Buenos Aires ante unos 5,000 militantes del gobernante Frente de Todos, Máximo Kirchner recordó que él se opuso, como diputado, a dar ratificación al acuerdo de facilidades extendidas que finalmente el Gobierno de Alberto Fernández rubricó con el Fondo para refinanciar unos 45,000 millones de dólares de préstamos adeudados a ese organismo.

En momentos en que Argentina experimenta serias dificultades para cumplir con las exigentes metas incluidas en el acuerdo, el dirigente kirchnerista recordó la carga de vencimientos con el FMI que debe afrontar el país en los próximos años, con compromisos solo en 2024 por 15.000 millones de dólares.

“Ése es el futuro de la Argentina. Ésa es la realidad y las realidades no se niegan, se afrontan”, sostuvo.

El diputado recordó que, cuando estaban en curso las negociaciones para el acuerdo con el FMI, el entonces ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, le aseguró que la directora gerente del Fondo, la búlgara Kristalina Georgieva, era “una mujer que en su infancia sufrió mucho en Bulgaria, que tiene un gran sentido social y una gran empatía con lo que le pasa a los pueblos”.

“Yo le pido a la señora Georgieva del FMI que, si Guzmán no me mintió, que no tenga tanta perversidad de aplicarle a 40 millones de argentinos lo que ella sufrió de pequeña. Está en ese lugar y puede realmente cambiar el curso de la historia de un gran país como la Argentina. No se merece este trato un país y ninguna nación del mundo”, afirmó.

Durante el acto, Máximo Kirchner lanzó fuertes críticas contra los libertarios y contra los dirigentes de Juntos por el Cambio, el principal frente opositor de Argentina, en momentos en que crece la disputa política de cara a las elecciones primarias de agosto y los comicios presidenciales de octubre próximo.

El diputado no hizo mención alguna a la decisión del presidente Alberto Fernández de anunciar este viernes que desiste de su idea de competir por la reelección.

Tampoco aludió a qué decisión tomará finalmente su madre, quien en diciembre pasado aseguró que no competiría este año por cargo alguno, pese a lo cual sus seguidores insisten con que se presente, incluso en el acto de este sábado, coreando en todo momento “Cristina presidenta”.

Pero pidió que la militancia acompañe el próximo 27 de abril a Cristina Fernández, quien ese día reaparecerá en público, en un acto que se celebrará en el Teatro Argentino de la ciudad bonaerense de La Plata.

(Con información de EFE)

