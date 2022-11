“Las palabras justas” reúne los pensamientos y vivencias de la autora, en una Barcelona aún convulsionada por el coronavirus. A diferencia de un diario estructurado, Milena hace con el formato lo que le complace. Libera pensamientos sueltos como “Hay personas con las que mantenemos largas conversaciones mudas” o “Las ciudades es siempre mejor recorrerlas abrazadas de un hombre” que tienen la habilidad de convertirse en imágenes, que a uno lo acompañan por el resto del día.

No debe haber nada más íntimo que un diario y, sin embargo, al leerlo, uno no siente que está espiando lo prohibido. Milena nos permite conocerla sin caer en el exhibicionismo. Deja los espacios para que cada uno los complete, como si por un instante el diario no fuera solo suyo.

La novela “Las palabras justas”, de Milena Busquets, reúne los pensamientos y vivencias de la autora, en una Barcelona aún convulsionada por el coronavirus. (Foto: Zendalibros)

Un ensayo de la periodista inglesa Mary Ann Sieghart devela que las diez escritoras más famosas del mundo son leídas casi exclusivamente por mujeres. Mientras repaso el diario de Milena, no dejo de pensar en lo revelador que resultaría para los hombres leerla también. Tiene la capacidad de explicar algunos de los grandes misterios del género femenino, como en la entrega del 11 de agosto, cuando escribe: “Sabrás que estoy enamorada porque llevaré la camisa un poco más desabrochada que de costumbre, uno o dos botones”. Con esa frase, descubre esa sensación de liberación que de pronto sentimos las mujeres cuando estamos enamoradas. La sensualidad nos es verdaderamente natural cuando no nos sentimos obligadas a serlo.

Compré ese libro sin saber que se trataría de un diario de pandemia. Fue una coincidencia hermosa, pues yo también hice y publiqué el mío. Leyendo a Milena (y comparando figuritas) aprendo que la verdad no está en un inventario de hechos sino en la capacidad de decir lo importante con poco. A la mayoría, se nos escapa el adorno y el adjetivo. Ella prefiere el rigor.

Claves

Muchos escritores aprovecharon el momento de confinamiento para mirarse y escribir, de ahí han sido publicados varios libros y diarios que serán la muestra de una época única para el mundo.

y diarios que serán la muestra de una época única para el mundo. Milena Busquets tiene un parecido impresionante a Uma Thurman, tanto físicamente como en esencia.

Su novela “También esto pasará” ha tenido un éxito arrollador tanto en ventas como en críticas y ha sido traducida a más de 30 idiomas.

“También esto pasará” ha tenido un éxito arrollador tanto en ventas como en críticas y ha sido traducida a más de 30 idiomas. La madre de Milena fue Esther Tusquets, una conocida escritora y editora que falleció en el año 2012 y a quien Milena le dedica su segunda novela.

Sobre Chiara Roggero

Es publicista, escritora, dramaturga y editora. Actualmente dirige la escuela de escritura creativa Rock The Bubble. Es autora de los libros “Lo que pienso de”, “ABC del Perú” (nominado a los Premios Luces 2020), “Solo se lo diría a un extraño”, “Este diario llega gracias al gentil auspicio de Wuhan” y “La vida es una tómbola”.