23 de abril del 2021. Hace 5 años

EL 71% DE PERUANOS CREE QUE PANDEMIA NO ESTÁ CONTROLADA

MEl 48% considera que lo peor está por venir. Para el 41%, este es el peor momento de la crisis sanitaria. Advierten que segunda ola presenta mayor mortalidad entre los peruanos de 30 a 39 años. Hoy el Gobierno anunciará ajustes a las medidas restrictivas para la lucha contra el covid. OMS revisará entre abril y mayo vacunas de Sinopharm y Sinovac para uso en emergencias.

23 de abril del 2021. Hace 5 años. Por ahora el 7.7% de oferta de vivienda en Lima es para entrega inmediata.

23 de abril del 2021. Hace 5 años

ADVIERTEN RIESGOS SI HAY RETIROS MASIVOS DE CUENTAS DE CTS

Si afiliado no percibe remuneración no se le aplicaría cobro, según la propuesta. Para AFP medida sería contraproducente, pues llevará a subir comisión a aquellos que sí cotizan al SPP. La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el último miércoles, por unanimidad, un proyecto de ley para eliminar el cobro de comisión a favor de la AFP cuando el afiliado no perciba remuneración o ingreso económico.

23 de abril del 2021. Hace 5 años

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL ESTADO SERÁ SIN LÍMITE PRESUPUESTAL

Parlamento dio luz verde a la insistencia de una iniciativa que había sido observada en diciembre del 2018 por el Poder Ejecutivo. Trabajadores podrán negociar incrementos de sueldo. JAVIER PRIALÉ javier.priale@diariogestion.com.pe Se comienza a escribir un nuevo capítulo para que el Perú cuente con una norma que regule la negociación colectiva en el Estado. Ayer por la tarde el pleno del Congreso aprobó por insistencia una nueva ley que pone reglas sobre este proceso, pero sin considerar ningún límite presupuestal.