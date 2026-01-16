Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
LHH DBM Perú
LHH DBM Perú

Estamos comenzando un nuevo año lleno de nuevas oportunidades, proyectos, desafíos, retos y metas. En esta edición de 20 en Empleabilidad, Mónica Berger, Consultora y Master Coach de LHH DBM Perú, comparte siete recomendaciones para lograr la mejor versión de ti mismo este año.

Entre las recomendaciones que brinda se encuentran: definir con claridad tus objetivos, escribirlos, asignarles fechas y medir los avances. Asimismo, recomienda, priorizar lo esencial, construir hábitos consistentes y rodearte de personas que te ayuden a crecer.

“Recuerda: no tienes que recorrer este camino solo. Contar con el acompañamiento de un coach puede ayudarte a acortar brechas, mantenerte enfocado y alcanzar tus objetivos de desarrollo y crecimiento, logrando así los resultados esperados”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR

El depósito de la CTS: Lo que las empresas deben tener en cuenta
Compliance para pymes: ¿Por qué y cómo implementarlo?
Cambios en el pago con tarjeta: Lo que tienen que saber los negocios
Haz tu exportación temporal más fácil con un Cuaderno ATA

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.