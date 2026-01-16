Estamos comenzando un nuevo año lleno de nuevas oportunidades, proyectos, desafíos, retos y metas. En esta edición de 20 en Empleabilidad, Mónica Berger, Consultora y Master Coach de LHH DBM Perú, comparte siete recomendaciones para lograr la mejor versión de ti mismo este año.
Entre las recomendaciones que brinda se encuentran: definir con claridad tus objetivos, escribirlos, asignarles fechas y medir los avances. Asimismo, recomienda, priorizar lo esencial, construir hábitos consistentes y rodearte de personas que te ayuden a crecer.
“Recuerda: no tienes que recorrer este camino solo. Contar con el acompañamiento de un coach puede ayudarte a acortar brechas, mantenerte enfocado y alcanzar tus objetivos de desarrollo y crecimiento, logrando así los resultados esperados”, puntualizó.