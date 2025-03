Por muchos años he seguido las exitosas carreras profesionales de muchas mujeres a las que conozco y admiro, tanto de cerca como de lejos. Ellas me han servido de ejemplo y modelo a seguir. Si a eso le sumo los estudios y reportes que constantemente leo sobre el tema, me animo hoy a compartir algunos aprendizajes que me ayudaron a mí y a ellas, y que, ojalá, también les sean útiles a las jóvenes ejecutivas exitosas.

El primero: atreverse. Atreverse es levantar la mano, opinar, participar. Pero también es aceptar retos para los cuales aún no nos sentimos listas. Piénsenlo: cuando surge una posición o un desafío laboral, los hombres postulan, aunque no cumplan con el 70% de los requisitos. Las mujeres, en cambio, solemos hacerlo solo cuando creemos que los cumplimos todos. Nos toca atrevernos. ¡Adelante, que el miedo pasa!

Segundo: tener mentores. Pienso en mis mentores y en cuánto me ayudaron, guiaron, impulsaron y permitieron avanzar. Por ejemplo, agradezco tanto a una de mis mentoras por animarme a confiar en mi pasión, en mi sentido de propósito y en mi intuición para competir –y ganar– contra personas con más experiencia y peso en el mercado cuando recién empezaba. ¡Gracias a ella, aquí estoy!

Saber pedir ayuda. Hacerlo no nos hace parecer débiles ni menos capaces. Más bien, tratar de hacerlo todo solas puede ser desgastante e innecesario para lograr los objetivos y, en especial, para mantener nuestro balance en la vida. Aprender pronto a delegar y confiar en la fuerza del equipo es clave.

Redes de confianza. Ser más activas generándolas, que no es lo mismo que hacer networking, aunque siempre es bueno salir del cubículo y dejarse ver. Las redes de confianza son relaciones auténticas y genuinas de largo plazo con personas, donde el aprecio es verdadero y las ganas de apoyarse sean –ojalá– mutuas.

No caer en el juego de la culpa. Siempre habrá quienes nos juzguen a medida que avancemos en nuestras carreras. Si priorizamos el trabajo sobre la familia o viceversa, en alguna etapa de nuestra vida ciertos comentarios podrían hacernos sentir culpables. Toca ser leales a nosotras mismas, a nuestros sueños y ambiciones, sin caer en la trampa de las culpas que vienen de otros.

Tener coaches. Mis coaches me han ayudado a desarrollar mis fortalezas y a identificar mis debilidades, haciendo planes de trabajo para mejorarlas. Y, sobre todo, me ayudaron a ver mis puntos ciegos –esos que ni sabía que tenía–, poniendo en perspectiva mis errores y carencias para superarlos. Y en eso sigo.

Hablar de trabajo y de la carrera con amigas y amigos. Lo hacemos poco, y eso nos pone en desventaja frente a quienes sí lo hacen, construyen redes que los impulsan con mejores referencias y se mantienen al día sobre el mercado laboral y su campo profesional.

El amor por el aprendizaje. Te valida de dónde vienes y hasta dónde puedes llegar. Y solo seguir aprendiendo, creciendo y evolucionando, a pesar de nuestros errores, nos permite seguir vigentes y relevantes en función de lo que queremos llegar a ser. Es un tema de identidad.

Ética no elástica. Solo una reputación impecable y valores a prueba de balas nos llevan siempre hacia adelante. Que los demás lo hagan no es excusa para caer en la trampa de los valores relativos. Estos no contribuyen y, tarde o temprano, los costos en nuestra carrera pueden ser muy altos.

El éxito es pasajero. Sabemos que el éxito se construye día a día con mucho esfuerzo para lograr resultados excepcionales. Eso de sentarnos en nuestros laureles es una apuesta riesgosa. Aislarnos, también. Guardar pan para mayo es importante, porque la vida da muchas vueltas.

Cuidar la actitud. Es vital que sea siempre fácil y agradable interactuar con nosotras. Y para eso, nada como mostrarnos seguras, positivas, entusiastas y auténticas siempre. Arrogantes, distantes o soberbias, jamás. La calidez genuina energiza a los demás, y eso es clave para el éxito continuo, sin necesidad de esconder jamás el valor que aportamos.