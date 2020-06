FOTOS | Por eso hoy más que nunca es indispensable saber en qué gastamos el dinero, cómo podemos reducir los gastos innecesarios o cuáles son las medidas que podemos poner en práctica para ahorrar, según Megaricos.

¿Has escuchado hablar del Kakeibo? Se trata de un método presupuestario japonés de larga data, que tiene como objetivo ayudar a las personas a ser más conscientes de sus hábitos de gasto y mejorar la forma en que administran el dinero.

¿Qué es el Kakeibo?

El Kakeibo es un método de administración financiera que existe desde principios del siglo XX. Podría traducirse como “libro de contabilidad del hogar” y se hizo popular gracias a Hani Motoko, conocida por ser la primera mujer periodista de Japón, quien ayudó a llevar el kakeibo a las amas de casa que administraban las finanzas de sus familias.

Aunque este método de presupuesto ha existido desde hace más de un siglo, se ha vuelto muy popular en los últimos años en el mundo occidental, debido a la adopción del minimalismo y el método de organización KonMari.

Así, quienes buscan darle un poco de orden a sus vidas financieras de la manera en que Marie Kondo nos enseñó a ordenar nuestros espacios de vida no necesitan buscar más que el Kakeibo.

Cómo administrar el dinero con Kakeibo

Kakeibo se distingue de otros métodos porque combina el registro en un diario con prácticas comunes de administración de dinero como categorizar gastos y rastrearlos.

Un aspecto importante acerca del Kakeibo es que está destinado a hacerse en papel y lápiz, de allí la traducción de “libro de contabilidad del hogar”. Anotar físicamente los gastos te brinda una idea más tangible sobre el dinero en lugar de usar una aplicación que registra datos de forma automática.

Si bien en los últimos años se han hecho varias publicaciones sobre el Kakeibo, como por ejemplo “Kakeibo: el arte japonés de ahorrar dinero” de Fumiko Chiba, no es necesario comprar una revista guiada para comenzar. Un simple cuaderno puede servir de igual forma.

Si planeas crear tu propio diario de Kakeibo, lo primero es comenzar cada mes reflexionando sobre las siguientes cuatro preguntas:

¿Cuánto dinero tienes disponible?

¿Cuánto te gustaría ahorrar?

¿Cuánto estás gastando?

¿Cómo puedes mejorar?

Anota los ingresos que obtienes durante el mes y resta los gastos fijos que estás obligado a pagar, como el alquiler o la hipoteca, los servicios públicos y los pagos mínimos de tarjetas de créditos, préstamos, etc. El dinero que sobra son los fondos disponibles para todo el mes.

De esa cantidad, debes decidir cuánto quiere reservar para ahorrar. Se recomienda pensar en lo que estás ahorrando y por qué has establecido ese objetivo; así como también es importante saber si estás cerca de obtener la cantidad deseada o necesitas encontrar otras formas de reducir tus gastos o generar más ingresos.

Después de guardar el dinero que hayas dispuesto para ahorrar, es momento de registrar los gastos en el diario a medida que ocurren. Con el método Kakeibo, podrás realizar un seguimiento del tipo de gastos utilizando cuatro categorías de presupuesto amplio:

Necesidades básicas : comida, ropa y medicamentos.

: comida, ropa y medicamentos. Deseos : membresías de gimnasios, restaurantes y servicios de spa.

: membresías de gimnasios, restaurantes y servicios de spa. Cultura : libros, entradas para el teatro, cine o festivales.

: libros, entradas para el teatro, cine o festivales. Gastos inesperados o adicionales: reparaciones de automóviles o una visita de emergencia al veterinario.

Mientras registras los gastos, escribe por qué has realizado cada compra y cómo te has sentido. ¿Te has sentido agobiado o estresado al ir de compras?, ¿Has comprado algo solo porque estaba en oferta, a pesar de no tener espacio en casa? ¿Te sentiste contento de haber comprado algo que llevabas semanas esperando?

En cierto modo, el diario Kakeibo es realmente como un diario de los de toda la vida, porque explorar tus sentimientos a la hora de gastar dinero puede ayudarte a llegar a la causa raíz de los malos hábitos, como gastar de más cuando tienes poco tiempo o cuando sales con amigos.

Al final del mes, podrás aumentar tus gastos en cada una de las cuatro categorías y reflexionar sobre cómo has administrado tu dinero.

Pregúntate: ¿Concuerdan tus acciones con tus objetivos financieros? ¿Cuáles fueron tus éxitos y fracasos? De esta manera será más fácil saber cómo puedes mejorar para el próximo mes.

Beneficios del Kakeibo

Si deseas tener más control sobre tus gastos, el Kakeibo es una excelente manera de conocer tu situación financiera. Entre sus mayores beneficios está el hecho de que no es necesario establecer porcentajes de gastos en tu presupuesto, ya que la idea es gastar el dinero de acuerdo a tus objetivos financieros.

Además, no tienes que preocuparte por organizar los gastos en categorías de presupuesto rígidas. Las cuatro categorías de Kakeibo son bastante amplias y te ayudan a saber en líneas generales hacia dónde va tu dinero.

Por otro lado, el uso de lápiz y papel te ayuda a estar al tanto de cuánto efectivo tienes disponible para gastar en todo momento. Asimismo, saber que tienes que registrar los gastos al final del día puede hacer que lo pienses dos veces antes de ceder en una compra impulsiva.

Aprender a controlar tu vida financiera a través del Kakeibo puede ayudarte a reducir tus gastos, ser consciente de tu y ahorrar más.

Artículo original en inglés publicado por Thepennyhoarder.com. Fundado en 2010, The Penny Hoarder es uno de los sitios web de finanzas personales más grandes del país. Su propósito es ayudar a las personas a tomar el control de sus finanzas personales y tomar decisiones inteligentes de dinero compartiendo artículos y recursos viables sobre cómo ganar, ahorrar y administrar el dinero. Mantente al día con las últimas noticias financieras de Thepennyhoarder.com a través de Facebook, Twitter o Instagram.