Luego que este sábado Avianca desistió de su fusión con Viva Air, la aerolínea low cost anunció oficialmente “con profundo dolor” el cese de todas sus operaciones. La situación de la línea aérea de bajo costo forma parte del impacto de la pandemia del COVID-19 en el mundo de la aviación.

Pero, ¿cuál fue la historia de Viva Air y qué planes tenía en el Perú antes de dejar de operar en febrero del 2023?

Corría el 2016 y en el mercado peruano a penas operaban las aerolíneas Latam, LC Perú, Avianca, Star Perú, cuando el entonces director general para Perú de Viva, José Castellanos Lores, anunció que la aerolínea de bajo costo Viva Air Perú empezaba sus operaciones en Perú en el 2017, con vuelos diarios e interdiarios a diferentes destinos como Piura, Iquitos, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Tacna, Cusco, entre otros.

“El precio de los pasajes será desde S/ 60. Si la distancia es corta tendrá ese valor, que puede ser desde ese precio”, refirió a Gestión.pe en aquella oportunidad.

Su ingreso al Perú y a Sudamérica tuvo un efecto inmediato en el mercado aeronáutico. Latam Airlines empezó a perder su participación. Según reportes de ese año, el impacto se sintió en Colombia y en Perú: en cada uno de esos mercados su participación disminuyó en un punto porcentual desde el 2014, alcanzando el 18% y 62% respectivamente, en el 2016. Y eso que en Perú recién iba a ingresar Viva Air del grupo Ryanair.

Ese año, el expresidente de Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales, destacó el impacto directo sobre el turismo interno que generaría la aerolínea de bajo costo. “El inicio de operaciones de la low cost implicará también la transformación del mercado aerocomercial”, reconoció.

Vuelos internacionales y la guerra de precios

En el 2018, Viva Air Perú obtuvo sus permisos para ofrecer vuelos internacionales, por cuatro años, a Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela y Panamá.

Esta línea aérea tuvo como base de operación Lima y como sub bases de operación las ciudades de Bogotá, Quito, Buenos Aires, Caracas y la Ciudad de Panamá.

Un año después (2019) entró otro competidor en el mercado: Sky Perú. Así inició la guerra de precios.

Sky ingresó a Perú anunciando que vendería pasajes para siete destinos desde S/ 40 por tramo (US$ 12) partiendo desde Lima y de S/ 16 (US$ 4.80) partiendo desde provincias, incluyendo tasas e impuestos. Pero Viva Air salió con una contraoferta: ofreció pasajes desde los US$ 4.99.

Para abril del 2019, Viva Air se posicionó como la segunda aerolínea en el mercado peruano, ocupando el 12.67% de participación de mercado en febrero, de acuerdo con los resultados publicados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

“Nos sentimos muy orgullosos de obtener este logro, a dos años de haber iniciado nuestras operaciones en Perú. Esto nos inspira a continuar con nuestro plan de expansión a nivel nacional y en la región para continuar democratizando el transporte aéreo y continuar brindándole a miles de peruanos, la oportunidad de volar a un precio justo”, declaró en ese momento CEO, Félix Antelo.

El golpe de la pandemia

Félix Antelo, CEO y presidente del Grupo Viva Air, calificó la crisis de la pandemia (2020) como ‘la más severa de la historia del transporte aéreo , mucha más dañina que el atentado en las Torres Gemelas, la gripe SARS o la fiebre porcina’.

El ejecutivo adelantó en ese momento a Gestión.pe sobre la situación que atravesaba la compañía ante la falta de liquidez, por lo que reiteró la necesidad de que desde el gobierno peruano se le otorgue una línea de crédito a las aerolíneas. “El préstamo que estamos pidiendo es a cinco años con tres años de gracia”, subrayó. Puede leer la entrevista aquí .

A inicios de agosto de 2022 -tras el reinicio de los vuelos nacionales e internacionales-, Viva Air y Avianca solicitaron autorización en Colombia para integrarse -con la consecuente adición al Grupo Abra-, invocando una “delicada situación financiera” de la aerolínea low cost.

Sus planes en Perú

Félix Antelo, CEO y presidente del Grupo Viva, explicó en setiembre de 2022 que venían operando sin acceso a capital, lo cual representó un desafío mayor en medio de precios récord de combustible, alza del tipo de cambio e inflación.

“Nos estamos autofinanciando. Con la aprobación de la integración, los nuevos accionistas podrán financiar a Viva”, comentó a Gestión, tras esperar que este proceso concluya antes de finalizar el 2022.

Debido a las referidas presiones macro económicas, el ejecutivo reconoció que frenaron el crecimiento en Perú desde marzo de 2022 . Si bien a finales del 2020 y el 2021 vieron señales para expandir la operación, lamentó que las condiciones cambiaran radicalmente ese año.

Su objetivo de la compañía apuntaba a pasar de 9 destinos a 12 duplicando su flota, además de incorporar tres destinos internacionales con interés en Santiago de Chile y Buenos Aires, desde Perú. De esa manera, buscaba tomar 16% del mercado doméstico. Para enero del 2020, la aerolínea logró ingresar a 10 destinos locales, anunciando el incremento de sus frecuencias. No lo concretó.

El adiós de Viva Air

Viva Air suspendió operaciones el pasado 27 de febrero del 2023 debido a graves problemas financieros que dejaron a miles de pasajeros en tierra.

El lunes 8 de mayo, la Aerocivil publicó una resolución en la que actualizó las condiciones para la integración de Avianca y Viva.

En ellas se plantea que “se respeten y atiendan los derechos de los usuarios de Viva”, lo que supone que se les reembolse el dinero de los boletos aéreos o se les permita viajar a “quienes tengan reservas y tiquetes pendientes de ejecutar”.

También señala que Avianca debía “mantener el esquema de ‘bajo costo’ de Viva Air como una opción que materialice alternativas a los usuarios del servicio de transporte aéreo, especialmente en aquellas rutas que solo eran operadas por dicha aerolínea”.

Igualmente la Aerocivil dijo que la compañía debía devolver “slots de salidas y llegadas, ajustándolos de tal manera que se utilice de forma más eficiente la infraestructura del Aeropuerto Internacional El Dorado, garantizando las condiciones de competencia y posibilitando la permanencia de Viva Air”.

Al respecto, Avianca aseguró este sábado que lo planteado por la autoridad aérea demuestra “poca flexibilidad regulatoria para dar certeza sobre las condiciones de reactivación de operaciones de Viva”.

Frente a lo ocurrido, Viva señaló que está definiendo “las rutas de acción a seguir, las cuales serán oportunamente informadas a la opinión pública y públicos de interés de la compañía”.

Este sábado 13 de mayo la aerolínea Viva Air, tras de la negativa de Avianca para darle luz verde a su integración con la low cost, anunció que ya no cuenta con la capacidad para seguir operando en el mercado .

