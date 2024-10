Además, explicó que hay tres líneas maestras de gestión para la Sunat: seguridad jurídica, transformación digital y fiscalidad internacional . “Nuestra línea de acción es no hacer cambios radicales, sino promover la mejora continua”, explicó.

Mejía resaltó ocho líneas de trabajo como aprovechar la información, generar sinergias internas y externas, incorporar nuevas tecnologías, ampliar el involucramiento en la fiscalidad y compromiso internacional, asegurar la cadena logística y facilitar el comercio exterior lícito, fortalecer la seguridad jurídica, abordar problemas transversales y fortalecer el capital humano.

Su antecesor implementó una suerte de “Infocorp” de la Sunat, que colocaba calificaciones a los contribuyentes. Si bien la idea era que esté un año en marcha blanca, ¿Cuál es su análisis?

En el caso del perfil de incumplimiento (el “Infocorp” de Sunat), es un asunto que la administración viene ideando desde hace un tiempo. A todos los contribuyentes no se les puede tratar por igual. Eso es injusto. Hay contribuyentes que cumplen y otros que no.

Dentro de los que no cumplen, hay algunos que lo hacen porque no pueden y otros porque no quieren. Identificando eso, podemos direccionar las acciones de manera más efectiva. Ese es el objetivo del perfil de cumplimiento. No se trata de poner una nota desaprobatoria, fastidiar al contribuyente o perjudicarlo.

¿Se harán ajustes?

Obviamente tenemos que revisar y recoger los comentarios, opiniones, de todos los sectores, incluido el privado. Justamente está en una marcha blanca para ello, para verificar qué hay que ajustar.

Eso de que todos están jalados y “el problema no es el profesor, es el alumno”, eso lo estamos revisando. No se descarta que se tengan que realizar ajustes o cambios en pro de ese objetivo.

¿Extenderían la marcha blanca?

No está descartado. Va a ser parte de la evaluación. Vamos a tomar la decisión más beneficiosa para todos.

Sunat ahora publica una lista de los contribuyentes con deuda coactiva. Hasta donde se vio, parece que impulsó a que se regularicen los pagos. ¿Esto continuará?

¿Es bueno motivar al cumplimiento? Sí. ¿Es una herramienta para motivar el cumplimiento? Sí. Mi opinión es favorable. Habiéndose evaluado que no vulnera derechos de los contribuyentes, reserva tributaria, o similar, usaremos las herramientas.

Los gastos tributarios, como las exoneraciones, siempre están en la conversación. ¿Se han reunido con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para discutir lo que se va a hacer alrededor de esto?

Es una larga discusión. Recientemente, estuve en el Congreso de la República y me preguntaron sobre este tema. Las exoneraciones e inafectaciones alcanzan casi los S/ 25,000 millones, que representa el 2.15% del Producto Bruto Interno (PBI). Esa es la data que manejamos.

Es preocupación de todos porque hablamos de S/ 25,000 millones que se dejan de recaudar. Lo que habría que evaluar es si resulta eficiente o no, pero esa parte ya no nos corresponde. Ni siquiera al MEF, sino a nivel de ley.

¿Cómo puede aportar la Sunat para combatir las actividades ilegales?

Dentro de las actividades trasversales de la Sunat, se nos encargó el control de insumos químicos. Esto tiene como objetivo controlar actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal. No es un tema de recaudación, sino de control. Hacemos nuestra parte, pero tenemos que articular con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial. De hecho, aún no podemos anunciar fechas, pero habrá novedades al respecto pronto.

¿A qué se refiere con “control”? ¿Qué se hace?

Hablamos de dos ejes. Uno es asegurar que la trazabilidad sea transparente, que se emitan documentos, que se registren. La Sunat tiene una base en los documentos electrónicos. La segunda línea que afianza la trazabilidad es generar sinergias con diferentes sectores. No solo la Sunat tiene información de los insumos, sino también el Ministerio de Energía y Minas (Minem) o las direcciones regionales de minería. Tenemos que lograr articular esos datos.

¿En algún punto la Sunat debería desprenderse de Aduanas?

Tenemos casi 22 años juntos. De hecho, participé en la integración de la Sunat y Aduanas. Tenemos que seguir trabajando juntos. El intercambio, la colaboración y la sinergia nos permite trabajar mejor. Lo avanzado no lo podemos perder. Estamos trabajando bien.

¿Qué medidas se abordarán para combatir la evasión y elusión?

Son muchas las herramientas, pero lo que puedo comentar es que acabamos de tener una conferencia internacional sobre la cláusula antielusiva, que está contenida en la Norma XVI del Código Tributario. La implementación de esa cláusula, que es una recomendación internacional, tiene como objetivo combatir la elusión.

Las formas para dejar de pagar tributos han ido migrando en el tiempo. Antes se compraba facturas, se veían formas físicas para no declarar. Pero, ahora, se ha hecho más complejo. Se usan estructuras jurídicas que bajan las bases imponibles de manera indebida. Ahí las normas antielusivas juegan un rol fundamental. Combatir la elusión tributaria requiere mucho más expertise.

¿La norma antielusiva será el foco?

Uno es esto. La cláusula antielusiva está vigente hace unos años, pero no ha sido muy usada en casos concretos. Su complejidad requiere que los funcionarios estén preparados, pero que los contribuyentes también. Queremos darle un impulso a esa cláusula antielusiva, pero superando las observaciones y comentarios del sector privado. Hay muchos resquemores al respecto. Vamos a cuidarnos de usarla de la manera más razonable posible. El segundo es el uso de la tecnología, que va a jugar un rol importante, así como la capacitación del personal.

Un tema que llamó mucho la atención fue la llamada “Tasa Netflix”. A la fecha, ¿Cuántos ya se han inscrito?

Tenemos empresas inscritas como Netflix, Apple, Tiktok, entre otras. Muchas decían que quién iba a ser loco de inscribirse, pero la lógica no funciona así. Hemos medido cómo funciona en otros países. De hecho, hemos usado modelos de otros países. Además, hay 20 procesos en evaluación.

Los plazos suelen ser un problema. ¿Cómo se están manejando en la Sunat?

Sunat ha venido trabajando en esto. Hoy la administración tributaria tiene un stock, prácticamente, al día y se resuelven en los plazos. Son 12 meses dentro de lo legal, pero nuestro promedio es de nueve meses.

Recaudación

Las proyecciones de recaudación para este 2024 y 2025, de acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), son S/ 155,333 millones y S/ 172,880 millones, respectivamente. Además, para el 2026 se espera S/ 177,503 millones.

Los nombres en la “Tasa Netflix”

El jefe de la Sunat indicó que hay empresas ya inscritas, tales como como Netflix, Apple, Tiktok; y, además, hay 20 procesos en evaluación, aunque se limitó de dar detalles. Sin embargo, Gestión consultó a fuentes del sector para conocer algunos nombres más. Según se conoció, entre las empresas registradas, en trámite o que han solicitado asistencia, además, aparecen Apple, Max HBO, Meta, Airbnb, Amazon y Uber. El plazo para su registro aún vencería el 30 de noviembre de este año. También se conoció, a partir de la experiencia internacional, que usualmente se registran días antes del vencimiento.

