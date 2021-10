Un total de 21,139 propiedades inmuebles fueron transferidas en el mes de setiembre de este año, según data de la Sunarp. Esta es la cifra más alta por mes en la historia de la institución y la primera vez que se han dado más de 20,000 transferencias en un solo mes.

Dicha cifra se viene incrementando de manera continua desde hace ya tres meses. En julio, el mes electoral, se transfirieron 16,772 inmuebles (ver tabla).

Es necesario recordar que la transferencia de inmuebles no solo contempla su venta, sino también su donación, adquisición mediante herencia, mediante anticipo de herencia o inclusive mediante la figura del fideicomiso.

Anteriormente, especialistas señalaron que un número de personas estaban dividiendo su patrimonio mediante el anticipo de herencia y fideicomisos para evitar tener varias propiedades a su nombre, frente a la incertidumbre política.

Sin embargo, esto no significa que la venta de inmuebles no haya llegado a números históricos y que todo se trate de transferencias mediante métodos no onerosos.

Compraventa

En el mes de setiembre se registraron un total de 17,439 compraventas de propiedades mediante el sistema de intermediación digital (SID) de la Sunarp. Esta cifra es la más alta en cuanto se refiere a compraventa de inmuebles de manera mensual desde la creación del SID Sunarp en el 2016.

Víctor Saldaña, presidente de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios (Aspai), señaló que esto se debe a un gran incremento en la venta de departamentos destinados a los sectores C y D, donde actualmente hay mucha demanda.

Saldaña no considera que el incremento en compraventas sea el resultado del escenario político o económico actual, puesto que ello tendría un efecto en inmuebles en un sector muy pequeño que no se vería reflejado en un incremento como el mencionado anteriormente.

Catalina Luna, gerente de operaciones de GPS Asset Management, indicó, sin embargo, que las ventas vistas en setiembre podrían ser la consecuencia de un rebote tras la postergación en la decisión de compra de inmuebles que se viene arrastrando desde abril, causada por la situación política y económica.

Hipotecas

Por otro lado, el número de hipotecas inscritas alcanzó un total de 9,612 en setiembre, convirtiendo dicho mes en el segundo con más hipotecas inscritas en la historia de la Sunarp, luego del mes de setiembre del 2019, en el cual se registraron 9,737 hipotecas.

En el año, ya se vienen registrando un total de 71,261 hipotecas. En el mismo periodo en el 2019 se registraron un total de 72,591, demostrando que el mercado de hipotecas ya regresó a su estado prepandemia.