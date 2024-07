Miguel Cardozo, presidente de Alturas Minerals Corp, destacó que el norte peruano cuenta con una cartera de proyectos valorizada en US$ 23,594 millones, posicionándose como la región con la mayor cifra de inversión en el país. En comparación, el sur del país tiene US$ 17,096 millones y el centro US$ 2,951 millones.

Durante su exposición, Cardozo detalló que solo Cajamarca cuenta con US$ 16,298 millones en proyectos, seguido de Piura con US$ 2,792 millones, Lambayeque con US$ 1,043 millones, La Libertad con US$ 1,364 millones y Áncash con US$ 2,097 millones.

“La columna de mayor tamaño representa la cantidad de inversión que puede hacerse en Cajamarca si trabajamos bien”, comentó en el reciente evento Rumbo a PERUMIN titulado “Oportunidades para el Desarrollo Integral de Cajamarca”.

Demandan corredor minero

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, destacó la necesidad de impulsar la inversión en el norte del Perú a través de un corredor minero que abarcaría 450 kilómetros y conectaría seis proyectos en Cajamarca. Explicó que este corredor tendría salida hacia el futuro terminal marítimo de Eten, en Lambayeque.

“Existe una ruta en el norte que podríamos desarrollar sin problemas. Tenemos los proyectos Michiquillay, Yanacocha, Galeno, Conga, Tantahuatay y La Granja. En total, este corredor sumaría aproximadamente 200 kilómetros. Desde Chota hasta el terminal marítimo de Eten hay 110 kilómetros. Si en ese trayecto construyéramos una ruta bimodal, con partes asfaltadas y otras con componentes ferroviarios, Cajamarca tendría un tren eficiente no solo para la minería, sino también para el transporte comunitario”, explicó Pérez Flores.

El gobernador también mencionó que esta propuesta, presentada al Gobierno y a los miembros del Parlamento, cuenta con el apoyo de ambos poderes del Estado. Se prevé que el proyecto se lleve a cabo mediante una Asociación Público-Privada (APP), una opción que está siendo evaluada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes.

“Pasas de un problema a una solución, creando un corredor minero con un componente social. Es un ‘ganar-ganar’, ya que se beneficia tanto Perú como Cajamarca. Además, con este proyecto no será necesario utilizar los recursos naturales de la zona de extracción, sino que se transportarán a un lugar con menor impacto ambiental”, concluyó la autoridad regional, durante una entrevista el programa Diálogos Mineros del IIMP.