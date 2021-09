Luego de casi 20 meses de espera, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el reglamento del Título I del Decreto de Urgencia (DU) 013-2020 que permite agilizar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante el factoring.

A través de esta herramienta las mipymes pueden acudir a las entidades financieras en la búsqueda de liquidez presentando sus facturas por cobrar de los clientes compradores de sus productos o servicios, que en su mayoría son grandes empresas.

El mencionado DU fue publicado en enero del año 2020 y a través de su reglamento se proponía mejoras a la norma original del Factoring (Ley N° 30308), vigente desde el año 2015. Sin embargo, la publicación de ese reglamento tuvo retrasos y recién fue publicado en la víspera. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que el retraso se debió a que muchas empresas y la Sunat atravesaron dificultades en el aspecto operativo e informático por el impacto del COVID-19, impidiendo la implementación de la esta alternativa financiera.

Aún con demoras en la publicación de esta normativa, unas 20,000 mipymes ya optaban por esta herramienta como una alternativa de financiamiento, siendo S/ 29,000 el monto promedio de facturas por cobrar que presentaban las pequeñas empresas, explicó a Gestión.pe el secretario general de la Asociación Peruana de Factoring (Apefac), Luis Terrones.

Con el reciente reglamento publicado, estima que más pequeñas empresas se sumaron al uso del factoring.

“Hablamos de al menos duplicar los volúmenes de operación del descuento de facturas, entonces esos 20,000 mipymes podrían llegar a duplicarse a 40,000 mipymes beneficiadas. Esto es adicional al tema de la evolución en valor absoluto porque el mercado debe seguir creciendo. Hoy en el Perú se ‘factoriza’ menos del 2% del PBI con un marco regulatorio de cinco años de existencia. Chile, con 25 años, lo hace al 12% del PBI, y España, con 70 años de factoring, 21% del PBI, entonces el mercado puede crecer aún muchísimo”, sostuvo.

Agregó que si bien la nueva base sería un universo de 40,000 microempresas no hay dudas para elevarse a 100,000, debido a que el factoring es un mecanismo de trámite fácil y costos competitivos (ofrece una tasa de interés 6%), sumado a que promueve la formalización.

“La formalización es un valor añadido pues al emitir factura la empresa puede tener un impulso al financiamiento de facturas, puede generar empleo y sostener las cadenas de pagos. Tiene muchos elementos que se alinea con el desarrollo de la política pública para la reactivación económica”, apuntó.

De acuerdo a cifras del MEF, en los 5 años de vigencia del factoring se acumularon más de 2 millones de facturas negociadas por más de S/ 55,000 millones.

Las dificultades, los cambios

¿Cuál era el principal problema del factoring inicialmente? La demora en obtener la liquidez.

Con la norma de hace cinco años la conformidad de la factura se realizaba en 8 días hábiles, lo que llevaba a que este proceso tardara en realidad hasta 15 días, señaló Terrones.

Ahora el reglamento establece un plazo de 8 días calendario (ningún día es excluido) para dar conformidad o disconformidad, detalla.

“La microempresa como proveedor brinda el servicio, emite la factura y cuando la sube a Cavali el cliente, es decir, la empresa al que presta el servicio recibe la notificación de la factura, debe pagar por tal monto y tal plazo, por ejemplo 90 días. Entonces ahora esa empresa, quien paga la factura, tiene 8 días calendario, ya no 8 días hábiles, para dar la autorización de que la factura es conforme”, explicó.

De igual manera, dijo que antes de la emisión del reglamento la empresa que prestaba el servicio también podía rechazar una factura por cualquier motivo sucesivamente, por lo que destacó la precisión del plazo en la norma.

“Ahora sí o sí en 8 días las empresa debe decir si la factura está conforme o no. Si le dice no, la empresa ya no podrá utilizar el crédito fiscal. Con la anterior norma sí se podía utilizar el crédito fiscal así no le den la conformidad a la factura. Ahora si la empresa no le da conformidad pierde el crédito fiscal definitivamente, entonces es un incentivo tributario para que se empiece a aceptar la factura electrónica”, concluyó.

Datos

-Las empresas de los sectores servicios, comercio e industria son los que más hacen uso del factoring.

-Lima representa el 87% de las colocaciones de este financiamiento, seguido de regiones como Arequipa, Piura y Lambayeque.

-Actualmente hay 100 entidades financieras que ofrecen financiamiento vía factoring.

