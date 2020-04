Debido a la contracción de la economía y a la paralización de muchas actividades económicas que, por su naturaleza, requerían de interacción social, habrá un previsible incremento del desempleo en el país. Sin embargo, a raíz de esta situación, también hay rubros en los que podría incrementarse la demanda de personal luego del levantamiento progresivo de la medida de aislamiento social obligatorio.

El gerente comercial de Manpower Group, Daniel Galdós, señaló que los rubros en los que el empleo se verá más afectado serán aquellos en los que sea indispensable la atención presencial. Así, la pandemia afectará parcialmente al sector retail, porque incluso después de que concluya la cuarentena, habrá restricciones de los aforos y persistirá el temor de la población a acudir de manera masiva a los locales comerciales.

Teleoperador con habilidades digitales

Sin embargo, las limitaciones que afrontará el sector retail también impulsarán una mayor demanda de otros perfiles laborales en dicho sector, como el de teleoperador con cierto desarrollo de habilidades digitales.

“El sector retail va a tener que desarrollar otros canales de venta y ahí se va a generar una demanda de teleoperadores, que van a tener una dinámica muy fuerte y probablemente se va a tener que mejorar el perfil que tiene un teleoperador en este tipo de ventas. El perfil del teleoperador va a ser muy demandado, por lo menos en una primera etapa”, dijo Galdós a Gestion.pe.

Si bien antes se esperaba que un trabajador de este oficio tenga conocimientos de computación básicos, en adelante se requerirá que también sepa manejar con soltura las redes sociales y herramientas como Zoom, Hangouts, entre otras, según señaló. “A todo nivel, todos los perfiles van a tener que poseer habilidades digitales mucho más desarrolladas. Todas las áreas de soporte deberán tener mayor conocimiento y mayor habilidad para manejar estas herramientas digitales”, agregó.

Supervisor de seguridad y salud en el trabajo

Otro perfil que gozará de una mayor demanda es el de supervisor de seguridad y salud en el trabajo, debido a que la pandemia ha puesto en evidencia lo indispensable que puede ser esta área para el funcionamiento de una empresa.

“Los perfiles de supervisores de seguridad y salud en el trabajo van a ser mucho más demandados. No se trata solo de ocuparse de temas de representación frente a la Sunafil, sino que también debo cuidar a mi personal para prevenir cualquier problema de contaminación o ante posibles enfermedades o epidemias. Las empresas que antes no eran conscientes de que necesitaban un soporte de seguridad y salud, estoy seguro de que hoy en día sí lo son. Y las que ya tenían un equipo de seguridad y salud en el trabajo, lo van a incrementar y a capacitar, y va a ser un equipo mucho más robusto que el que tenían antes”, indicó el gerente comercial.

Antes de iniciarse los contagios por coronavirus, indicó, las empresas consideraban el área de seguridad y salud en el trabajo una obligación molesta y/o costosa, pero la perspectiva de muchas de ellas debería haber cambiado al apreciarse que en algunos casos su operatividad dependió de su prácticas sanitarias.

Galdós explicó que habrá una mayor demanda de estos perfiles “porque hemos visto que las empresas que tienen un equipo de seguridad y salud en el trabajo han podido reaccionar mejor a esta crisis y en algunos casos mantener su operación de manera adecuada, mientras que a aquellas que no tenían ese soporte o estaban esperando que sea un tema obligatorio, no se les ha permitido seguir operando. Entonces, cambia el enfoque, ya no es un gasto, sino una inversión”.

Personal para delivery

En su opinión, la demanda de personal para los servicios delivery continuará luego de levantarse la cuarentena, pero estos trabajadores deberán seguir nuevos protocolos, como ya lo hacen en otros países que han sido fuertemente afectados por el coronavirus.

“El personal de delivery va a ser muy demandado, pero también entendiendo que estos trabajadores van a tener otro estándar en el desarrollo de sus funciones. El operador de delivery tendrá que tener mucho más cuidado con el manejo de la contaminación y deberá seguir otros protocolos, como pasa en Italia y España”, manifestó.

