FOTOS | No importa si te compras o no el frenesí del COVID-19, porque de cualquier forma afectará a tu negocio. Y no tengo que profundizar en las razones por las que esto es importante, según Entrepreneur.

Así que este artículo no trata sobre el virus, más allá de señalar que si no quieres contagiarte, lo mejor que puedes hacer es lavarte las manos (una idea revolucionaria, lo sé). Pero sí te voy a compartir algunas estrategias que te ayudarán a mantenerte a la delantera en este momento de recesión económica.

1. Instala un proceso automatizado de generación de leads

Si aún no tienes un proceso automatizado para conseguir leads, este es el momento de conseguirlo. Si la economía se frena, vas a tener que vender el doble de lo que estabas vendiendo, y sin un proceso de automatización estarás nadando contra la corriente. La automatización ayuda a clonarte a ti y a tu equipo. Yo uso LeadBox para generar leads en piloto automático y recibir nuevos prospectos en todas mis empresas, y así, lo único que tienes que hacer es cerrar la venta. Fácilmente me ha ayudado a multiplicar por 10 mis empresas.

2. Implementa sistemas para depender menos de la gente

Nunca administres gente, siempre administra sistemas. Este es un principio fundamental de E-Myth y puede ayudarte a administrar mejor tu negocio. Y en tiempos difíciles, la gente es incluso menos confiable. Nosotros tenemos decenas de sistemas y procesos diferentes que utilizamos en mis diferentes empresas. Una herramienta que amo es Trello: es fácil de crear, tiene una gran experiencia de usuario en móvil y es sencillo de aprender para cualquiera que no lo haya usado antes.

3. Pon en práctica las garantías del cliente

Si puedes crearles contratos a tus clientes, esto podría beneficiarte. Esta es una conversación difícil de tener con tanta incertidumbre. Algo que comencé a implementar en mis empresas es tener conversaciones sobre el coronavirus con mis clientes, preguntándoles si sus presupuestos de marketing y publicidad se han visto afectados por la pandemia. Crear una línea de comunicación abierta puede ayudarte a planear en caso de que las cosas empiecen a cambiar, algo que con suerte te da el suficiente tiempo para hacer los cambios internos necesarios. También estamos enviando encuestas a nuestros clientes para tener un mejor entendimiento de la forma en la que están lidiando con el virus. A mi me encanta Survey Monkey para hacer encuestas, es la forma más fácil y efectiva de conseguir respuestas rápidas. Google Forms también funciona bastante bien.

4. Enfócate en perfeccionar la redacción

En las próximas semanas habrá muchísima gente conectada, revisando actualizaciones sobre el virus y la economía constantemente, pero también como resultado de las políticas de Home office. Por esta razón, los textos en tu página web, materiales de marketing, anuncios y demás estarán en un momento particularmente competitivo. Con el mundo luchando por la atención de los usuarios, una redacción sólida será una ventaja competitiva para atraer al público que deseas. Udemy tiene cursos de redacción buenísimos para mejorar tus habilidades, o puedes contratar freelancers en sitios como Toptal o Upwork.

5. Duplica tus esfuerzos en mercados que te han servido en el pasado

No creo que probar nuevos mercados en el ambiente actual de incertidumbre económica sea el mejor uso de tu tiempo y recursos. Por el contrario, nosotros estaremos duplicando nuestros esfuerzos en los mercados que ya han sido efectivos. Si no conoces el ‘quién, qué y por qué’ de tu empresa y sus productos o servicios, te recomiendo leer un libro titulado Sell More Faster, que puede ayudarte a tener mayor claridad sobre los segmentos de clientes. Uno de mis mentores y asesores, Max Borges, predica esta filosofía. Su compañía, Max Borges Agency, durante los últimos 10 años ha generado consistentemente $30m + con un margen muy saludable y lo atribuye a que simplemente tuvieron muy claro quién era su cliente, profundizaron en ese nicho muy específico y crearon un producto que sus clientes aman.

6. Concéntrate en ofertas que le hacen ganar dinero a tus clientes o les ahorran dinero (productos finales)

En estos tiempos de incertidumbre, las empresas están menos enfocadas en los productos que no necesitan. Pero si tu producto o servicio hace que tu cliente gane o ahorre dinero, entonces te vuelves mucho más indispensable. Dos ejemplos de productos que yo no dejaré de usar, independientemente de lo que pase con la economía (porque me hacen ganar o me ahorran dinero) son Adroll para retargeting (me genera dinero) y Charge Poing servicios comerciales reducidos (me ahorra dinero).

7. Crea negocios basados en servicios

Esta es la razón por la que los productos importan: Solo se tienen ciertas horas al día para vender y ejecutar servicios (incluso si tienes un equipo, también estás limitado a sus horas de trabajo). Los productos te ayudan a ganar dinero mientras duermes. Así de sencillo. Para escalar y crecer, necesitas productos. Si eres un servicio, descifra la forma en la que puedes convertir en productos algunos de tus servicios. Para facilitarte las cosas, empieza con uno. Los productos existen en muchas formas y tamaños, desde productos SaaS digitales hasta cursos, e-books, cualquier cosa que pueda ser adquirida y pagada en línea. Quieres tener productos.