La demanda de mejoras remunerativas llevó a los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) a un paro por más de una semana. Pero, finalmente esta medida se suspendió.

El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, explicó que en los días de huelga no se dejó de movilizar carga, por lo que consideró que no hubo pérdidas, pero sí retrasos importantes en varias zonas .

“Si hubiera continuado (la paralización) podría haber generado de alguna manera pérdidas porque le limita capacidades al Senasa en todo su accionar. Lo que ocurrió es que demoraba el tema del embarque”, comentó a Gestión.

Para los envíos al exterior, indicó, normalmente la emisión de certificados se realiza de manera inmediata con los inspectores de Senasa que acuden a las plantas de exportación. Pero, ante el paro, la revisión demoraba alrededor de uno o dos días más.

“Se embala y se saca el certificado inmediatamente sobre el contenedor embalado. Ahora los retrasos se dieron porque han habido demoras en que vayan algunos inspectores a algunas plantas”, refirió.

Pese a estos inconvenientes por los retrasos, Amaro señaló que Senasa ha reforzado algunas líneas para la atención. Según indica, se vieron afectados los agroexportadores en el norte, en La Libertad, y también en Cañete y en el Puerto del Callao , “pero el reporte que se tiene hasta ahora es que todo está funcionando”.

El representante de AGAP recordó que la suspensión de las actividades de los técnicos de Senasa no solo afecta los registros que se necesitan para la exportación de productos agrarios, sino que podría haber puesto en riesgo el control que se hace en el campo para evitar la aparición de plagas.

Amaro agregó que estos reclamos de los trabajadores de Senasa no son recientes, sino que “es un tema que todos los años sale, que al parecer viene del 2010″.

Alimentos importados podrían subir sus precios

Los expertos consultados indicaron que los más afectados fueron los importadores. Sabino Zaconeta, gerente general de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM), recordó que para el ingreso de las importaciones agropecuarias al territorio peruano se necesita verifica si es que el producto necesita una certificación.

“ Si es un producto de consumo humano necesita la certificación, especialmente los productos agrícolas, y si no tienes esa certificación simplemente no puede salir hasta que la tenga, entonces está retrasando todo . Pueden estar en los almacenes pero no pueden ser distribuidos al mercado”, explicó.

Con esto, adviertió, se venía afectando el ingreso de insumos básicos para la cadena productiva, como los cereales o los productos pecuarios, lo cual -si se hubiera extendido- pudo generar un alza de precios.

“Hay productos que vienen refrigerados y acondicionados. Pero, no pueden estar mucho tiempo porque hay sobrecostos de estar más tiempo en el puerto. Al final (estos costos) se puede trasladar al usuario y se podrían encarecer los productos o escasear también”, precisó.

Actualmente, indicó, la demora para desaduanar la mercadería de productos agrícolas es variable. En el Callao, la atención del Senasa estaría funcionando a medio tiempo, pero en el Puerto de Salaverry (La Libertad) se advirtió que aún estaban paralizados.

