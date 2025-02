Adiós, cálculo y facturación: así evoluciona el empleo del contador ante la IA.

En vista de que la IA no es una tendencia pasajera, sino una urgencia instalada en los conceptos de eficiencia y competitividad, Gestión conversó con diversos especialistas para identificar las nuevas fortalezas y redibujar esta rama de empleo.

El requisito de la adaptación

Daniel Galdos, gerente comercial en ManpowerGroup, asegura que las advertencias constantes sobre el desplazamiento del contador a causa de la IA están dirigidas a aquellos que desatienden la actualización tecnológica en su trayectoria profesional. “La amenaza, como todo en la vida, es para quienes no se actualizan. Hay que tener en cuenta que la velocidad de adaptación hoy es mucho mayor” , sostiene.

En suma, la IA no podría desplazar a alguien de su puesto de trabajo, pero sí lo haría un perfil preparado para tomar las riendas y usar las herramientas de la modernidad.

No se trata de una dinámica nueva. El experto trae a colación el posicionamiento de las hojas de cálculo a fines de los 80 e inicios de los 90. “Los contadores dedicados a funciones de análisis de saldo o de conciliaciones disminuyeron, pero aparecieron otros enfocadas en análisis, en la estrategia del área contable, financiera... crecieron y terminaron generando un renacimiento del empleo”, relata.

Galdos establece una diferencia importante entre el evento del siglo pasado y este: el factor tiempo. En detalle, las hojas de cálculo se popularizaron en un lapso aproximado de 8 años, mientras que la IA llegó e invadió los calendarios rápidamente a nivel global.

Es enfático acerca de la premisa que puede anular la alarma: “Si me preocupo en que la IA me va a reemplazar, ya perdí el tiempo; me concentro mejor en incorporar esta herramienta en mi día a día”.

La toma de decisiones, el salvavidas

Luis Enrique Mendiola, profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, apuesta por una reinvención de la carrera. “Habrá automatización en tareas repetitivas, como conciliación bancaria o facturación, pero lo que queda es la parte decisoria, que va a depender mucho del criterio humano. Eso va a permitir que la profesión subsista por un tiempo”, observa.

En esa línea, alega que las universidades deben colocarles foco a las competencias informáticas: análisis de datos, Power BI o programación básica. Incluso contempla el componente de presentación: “Es importante la visualización, aprender a contar historias más vinculadas con el storytelling”, describe.

Profundiza en su idea: “Hay normas específicas para contabilidad agrícola, contabilidad ganadera, para compañías constructoras, muchas de ellas requieren cierto tratamiento, criterio, para poder determinar cuál es el valor razonable”.

Galdos coincide con el docente y agrega a las columnas de la carrera la escucha activa y la planificación. Sobre lo último argumenta que “es muy fácil perder el foco entre las cosas urgentes pero poco relevantes”. “Sobre todo en posiciones de carácter administrativo y contable”, agrega.

Rosella Urdanegui, directora de Contabilidad y Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), también defiende la premisa de que la IA es una aliada. “Como carrera de contabilidad consideramos que la IA es una ayuda, porque antes perdíamos muchísimo tiempo en el registro manual. [...] No obstante, es complicado que la IA haga el análisis, ya que no va a conocer del sector muchas cosas que el contador sí sabe”, declara.

Al respecto, resalta el protagonismo de la habilidad de la comunicación: “El cliente solicita información y eso no sale de una máquina, sino de una persona con pensamiento crítico, con transparencia. El contador estudia, se capacita y puede dar una buena sustentación del porqué del resultado”.

Asimismo, incorpora a su catálogo de aptitudes la empatía. Detalla que este aspecto está vinculado con el entendimiento alrededor de una empresa y de un país. Las soluciones, entonces, siempre tendrán una cara de personalización: ninguna coyuntura es igual a otra.

Replanteamiento del perfil

La adaptación no solo se despliega en el lado del empleado, sino también del empleador. Galdos les sugiere a las empresas modificar el perfil del contador: “Hay que mirar el paquete remunerativo, replantear la forma en que se valora el talento, en que se mide el potencial. [...] En Latinoamérica cuesta mucho salir del molde”, observa.

En su experiencia ha podido detectar que, en un proceso de selección, el postulante opta por una oferta similar en sueldo y condiciones solo porque las fases son más amigables y transparentes. “Tratar al trabajador como a un cliente” es la clave, según el vocero de Manpower.

Mendiola se suma a la explicación de este cuidado: “La Contabilidad va a ser un trabajo más sofisticado, no uno tan repetitivo, que requerirá de un mayor esfuerzo intelectual. Incluso va a ayudar eventualmente a mejorar las tareas de auditoría y diseño de estrategia”, formula.

¿Función ética de la IA?

Hay, entre los argumentos, un factor moral. “La IA no entendería el tema de la Ética, qué está bien y qué está mal. Hay máquinas, pero detrás hay seres humanos que conocen, que saben la experiencia y cómo han evolucionado las leyes”, indica Urdanegui. Esta fortaleza se evidencia en las auditorías.

La perspectiva de Galdos va en armonía con la de su colega. “Hay temas que requieren criterio, por ejemplo, para diseñar estrategias de tributación o aconsejar qué pasos se pueden establecer para la combinación de negocios. En general, ello exige mucho principio humano”, finaliza.

