En ese sentido, un estudio a cargo de Cotrina PR, con el apoyo de la Escuela de Comunicación e Imagen (ECI Perú), PRSSA USMP e Ignite Research de Argentina, arrojó que una gran mayoría de los colaboradores percibe esta actividad como beneficiosa para el clima laboral.

En detalle, frente a dos ofertas laborales de trabajo similares —una con voluntariado corporativo y otra sin la opción—, el 74.5% indicó que elegiría la empresa que se sume a la tarea de dejar una huella positiva en la comunidad; es decir, casi 8 de cada 10.

Otra vía para desarrollar el talento

“El voluntariado corporativo es totalmente diferente a cualquier otro tipo de voluntariado”, define Leyla Perea, jefa del Programa Voluntarios Telefónica en la Fundación Telefónica del Perú. Aclara, en esa línea, que hay una distinción entre aquellos que ofrecen su tiempo libre en actividades de largo aliento y aquellos que operan en armonía con una organización y desempeñan tareas puntuales.

“Los trabajadores van a laborar desde las 8:00 o 9:00 a. m. hasta las 5:00 o 6:00 p. m. Salen cansados, están deseosos de ver a su familia y los fines de semana se dedican a las actividades de ocio. Por ello, en el voluntariado corporativo hay que pensar en actividades atractivas para que este grupo de personas participe con los suyos. [...] Para el trabajador no solamente es importante brindar su tiempo, sino compartirlo con su familia”, esclarece.

Gracias a los años de experiencia advierte un triple impacto en los tres actores de la dinámica: en el trabajador, en la empresa y en los beneficiarios en sí.

Coincide con ella Rodolfo Cotrina, CEO de Cotrina PR y expresidente de la Asociación Peruana de Comunicación Interna (Apeci), quien resume que las personas trascienden más allá del factor monetario. “En la organización no solamente recibes un sueldo, sino la oportunidad de que tus acciones y las de la empresa generen un bienestar a personas concretas”, afirma.

Brinda, además, otros alcances sobre el estudio. “Hay una incidencia muy interesante al momento de decidir integrarse a una corporación: que tenga un factor diferencial que sume a las propuestas; somos personas integrales, queremos un sueldo, pero también un desarrollo, queremos colaborar con los demás”, expresa.

Los resultados sugieren que el voluntariado corporativo, en suma, es una ventaja competitiva para atraer talento, ya que la mayoría de los encuestados lo ve como un aspecto deseable en su entorno laboral. En cifras, solo un 3.3% elegiría una empresa sin voluntariado; mientras que un 22.2% carece de una opinión. Este último grupo marcó la opción de ‘Me da igual’.

Los peruanos prefieren desarrollarse laboralmente en empresas que cuenten con voluntariados corporativos. (Foto: Pexels)

El componente de solidaridad

Perea enumera los otros frutos que deja esta dinámica. “He visto a personas transformarse cuando asumen el liderazgo. [...] Y la organización se vincula con todos todos los stakeholders: trabaja con la iglesia, asilos, albergues, gobierno regional, municipalidades, futuros clientes, familias, trabajadores”.

Cotrina también exterioriza este agente de apoyo. “Además de las capacidades técnicas, son las actitudes. Una de las características que hace que un equipo sea competitivo y que apunte mejor a sus metas es la solidaridad. Las personas solidarias ayudan a promover equipos más comprometidos con sus metas”, destaca.

En sus palabras, la humanización suma a la marca. La capacidad de entender al otro, la prójimo, germina innovaciones e incrementa el talento. En sus reflexiones incluye también la ventaja de desarrollar la autonomía y de actuar con coherencia.

La legalidad en el voluntariado corporativo

Alicia Jiménez, abogada laboralista y socia del Estudio Rodríguez Angobaldo, detalla cuál es el respaldo para conservar esta práctica dentro de la ley: “Si bien el marco legal no tiene puntualmente un voluntariado corporativo, sí admite que las empresas privadas realicen estas actividades bajo ciertas condiciones: gratuito, que no haya un compromiso contractual, que no esté sujeto a sanciones, penalidades o algún tipo de coerción”, explica.

Como no se trata de una responsabilidad contractual, en el caso de que se quebranten los aspectos de libertad, habría una imposición de trabajo en sobretiempo: “Se convierte en una extensión del contrato, [...], en un brazo de la relación laboral. Y, entonces, se aplican las reglas del vínculo laboral”.

La penalización, según indica la especialista, puede ser de corte administrativo y también de corte económico; es decir, una subvención directa en favor del trabajador.

