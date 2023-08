Si bien el Ministerio de la Producción tenía su esperanza puesta en nuevos cruceros exploratorios encabezados por Imarpe que determinen si hay condiciones para la apertura de la primera temporada de pesca industrial de anchoveta, aún no hay resultados oficiales de esa investigación.

Según el último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), el Niño costero que hoy se desarrolla en el Perú, continuará hasta el verano del 2024, como consecuencia de la alta probabilidad de la ocurrencia de dicho fenómeno en el Pacífico central.

“Las condiciones cálidas fuertes se mantendrían hasta noviembre, debido a la probable llegada de ondas Kelvin cálidas entre setiembre y octubre, para luego variar a condiciones cálidas moderadas hasta enero de 2024″, advierte la entidad.

Condiciones para la anchoveta

En cuanto a los recursos pesqueros pelágicos, el Enfen indica que para las próximas semanas, debido al calentamiento anómalo del mar, se espera que la anchoveta mantenga una distribución más costera y profunda respecto a lo normal.

Más aún, el Enfen refiere que continúa el incremento de la actividad reproductiva y desovante de la anchoveta, para llegar a su periodo principal de desove en las siguientes semanas.

Vale recordar que esas mismas condiciones, son las que han impedido que, hasta ahora, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), recomiende al Ministerio de la Producción, la fecha de inicio de la primera temporada de pesca industrial en el norte-centro del litoral.

Antecedente

En junio, el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes había anunciado que no habían condiciones para la pesca dedicada a la producción de harina y aceite, pero aún se negaba a declarar que no se fuera a realizar una primera temporada, con la esperanza que nuevos cruceros exploratorios encontraran mejores condiciones para su inicio.

Al respecto, Luis Icochea, ex director de Imarpe e investigador de la U. Agraria La Molina, señaló que, desde ese anuncio a la fecha, se han realizado dos cruceros exploratorios, el último que concluyó el sábado pasado, pero sin éxito.

Incertidumbre

Al cabo de esa última faena exploratoria, que duró diez días, indicó que se detecto una presencia aproximada de 60% de ejemplares juveniles de menos de 12 centímetros (cuya pesca no está permitida), pero que no hubo ninguna indicación del Imarpe respecto a si habría o no el inicio de la esperada temporada.

Refirió además que, si bien para una primera temporada Produce había designado una cuota de 1´090,000 toneladas a pescar, en las sucesivas pescas exploratorias realizadas en este año, se habrían capturado cerca de 220 mil toneladas.

En cualquier caso, refirió que, por el momento, en tanto no haya un anuncio oficial del sector, se mantiene la incertidumbre respecto a si habría o no una primera temporada, que permitiera capturar al menos la cuota antes mencionada.

Es preciso tomar en cuenta que, en condiciones normales, se suele superar o aproximarse a las 2 millones de toneladas, la cuota por cada una de las dos temporadas anuales de pesca.

Otras especies

En Enfen indica además que, respecto a los recursos demersales, se mantendrían bajos los desembarques de la merluza, como efecto de los cambios en su distribución (a causa de la anomalía en las condiciones oceanográficas).

Sin embargo, refiere que se espera que las condiciones cálidas anómalas no impacten significativamente sobre la disponibilidad de la pota para la pesquería, y que más bien, se mantendría la disponibilidad y accesibilidad para la captura del bonito.