En entrevista con Gestión, el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, comentó las medidas que alistan para mitigar el impacto sobre la actividad económica. Además, revela que en algunas zonas del norte hay ciertos cambios en la temperatura del mar que podrían abrir la posibilidad de una temporada de pesca de anchoveta “muy corta”.

-¿Qué acciones están contemplando para la pesca en un contexto de fenómeno de El Niño?

El impacto en el sector pesquero es combinado. De un lado tienes una caída de la producción de harina y aceite de pescado; pero de otro lado, tienes el incremento de la producción de jurel, caballa, pota, perico y otras especies.

Estuvimos en el Consejo de Ministros y hemos estado viendo algunas medidas particularmente en el sector pesquero para atender la problemática. Por ejemplo, por el lado de los trabajadores, temas vinculados a aportaciones a EsSalud y pensiones.

-¿Qué se piensa hacer en esos dos sentidos?

Sobre el periodo de carencia, hoy es dos de seis meses; y la idea es aumentar a tres de 12 meses. Sobre pensiones, la idea es que situaciones como esta no sean parte del cómputo como parte de las obligaciones de aportar, para no perjudicar al trabajador.

Este es un tema que ya planteamos en el Consejo de Ministros (el 19 de julio), y la otra semana vamos a llevar las normas; los dos temas van por Decreto Supremo.

-¿Hay algo más que se haya planteado en PCM?

Estamos planteando la implementación de un Reactiva Pesquero para las embarcaciones que se dedican a la anchoveta, para las que se llaman embarcaciones de madera (Ley N° 26920). Su flujo está siendo afectado porque no tienen ventas. Queremos evitar que entren a despidos masivos; queremos ver que se le otorgue un financiamiento a través de un Reactiva Pesquero.

-¿Estaría listo en agosto?

Hemos hecho el planteamiento a la PCM. Presentamos la propuesta de política, pero quien implementa los Reactiva es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Tenemos que conversar con ese ministerio para ver las características de este Reactiva Pesquero.

-En su propuesta, ¿cuánto debería financiarse?

Nosotros planteamos que debería ser S/ 500 millones. Pero tenemos que sentarnos con el MEF a mirar los detalles técnicos. Podría ser que el monto disminuya o aumente dependiendo de la discusión.

-Cuando dice “Reactiva”, ¿será como el Reactiva propiamente dicho o como un Fondo de Apoyo Empresarial (FAE)?

Está pensado como un Reactiva. Pero hay alguna complejidad. Algunos de los agentes afectados no son sujetos de crédito porque no tienen historial crediticio o porque tienen problemas crediticios previos. El tema es utilizar mecanismos de garantía para apalancar estos préstamos. Acá hay un tema de ingeniería financiera no menor.

La principal garantía que tienen estos empresarios son sus propias embarcaciones y la cuota asociada a la embarcación. Hay que cuidar bien que los derechos de propiedad asociados a la embarcación y la cuota pesquera estén bien definidos, y que sirvan de un mecanismo de garantía.

El fenómeno de El Niño

-No hubo primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte. ¿Ya no habrá una hasta el inicio de segunda temporada?

Hace tres semanas, (el Instituto del Mar del Perú - Imarpe) detectó que frente a Chicama (La Libertad) y a Huacho (Lima) la temperatura había bajado de forma importante, como para pensar que la anchoveta podría “subir”.

Lo que hicimos fue arrancar un tercer crucero, (Imarpe) lo está terminando. Esperemos que la otra semana tengamos resultados y, en función de eso, veremos si las condiciones han cambiado y si es posible o no abrir una temporada muy corta.

-¿Qué pasa en el sur?

Se encontró que hacia la zona sur, donde hay una temperatura más “normal” del mar, en algunos sitios había presencia alta de juveniles.

Entonces, no estaban las condiciones para abrir la temporada. Lo que hemos hecho es mandar a hacer una investigación específica para ver si las condiciones han cambiado o han mejorado. Lo que haríamos es ver si abrimos una temporada de pesca también chica en el sur. Deberíamos tener una decisión el lunes próximo.