Sunat: contribuyentes tendrán 60 días para adecuarse a disposición sobre traslado de minerales.

Los contribuyentes que no cuenten con el depósito de la detracción cuando realicen el traslado de minerales metálicos auríferos y no auríferos no serán objeto de sanciones por un periodo de 60 días calendarios, de acuerdo con una resolución de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos Nº 013-2017-SUNAT/700000, emitida recientemente, señala que esta medida estará vigente hasta el 30 de mayo 2025 .

De esta manera, se brinda un plazo para que los contribuyentes puedan solicitar orientación sobre las normas vigentes y se adecuen a las nuevas disposiciones establecidas para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Las modificaciones a la aplicación del sistema de detracciones para las operaciones relacionadas con la minería metálica, tanto aurífera como no aurífera, “buscan fortalecer las labores de control y fiscalización tributaria, promover la formalidad en el sector y mejorar la recaudación del IGV”, según la administración tributaria.