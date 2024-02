La explosión de la planta industrial en Santa Anita que dejó un saldo de tres trabajadores heridos y significativos daños materiales, ha puesto en relieve la importancia de las medidas de seguridad laboral y la necesidad de una vigilancia constante para proteger a los empleados en sus lugares de trabajo.

El siniestro currió en una instalación dedicada a la manufactura de productos químicos, un sector conocido por sus altos riesgos laborales. Algunos Informes preliminares sugieren que el incidente pudo haber sido causado por el manejo inadecuado de materiales peligrosos, aunque las investigaciones oficiales aún están en curso.

Seguridad Laboral

Este incidente subraya las fallas en los protocolos de seguridad y la necesidad de un cumplimiento más estricto de las normativas laborales.

En solidaridad con los afectados, el Ministro de Trabajo expresó su profunda preocupación y anunció un plan de acción para verificar la seguridad laboral. “Sunafil está ya investigando el tema. Por ahora, no podemos descartar nada. No podemos descartar que en la planta se practique el trabajo forzoso, no podemos descartar informalidad dentro de una empresa formal, tampoco se puede descartar una desnaturalización de la tercerización”, declaró el Ministro.

Brian Ávalos, socio del área laboral de Payet, Rey, Cauviy y Pérez señala que en los años posteriores a la pandemia de covid-19, se registró un aumento significativo en los accidentes de trabajo, relacionando este incremento con la reactivación económica.

Menciona que se ha registrado crecimiento aproximado del 14-15% en los accidentes laborales durante los primeros meses de los últimos tres años, subrayando que el estancamiento económico durante el 2020 llevó a una reducción en los accidentes debido a la disminución de actividades de riesgo.

El abogado hace una distinción entre los accidentes mortales, que deben ser reportados por las empresas dentro de las 24 horas, y los no mortales, cuya notificación proviene mayormente de clínicas y hospitales. Esta distinción es importante para entender las estadísticas y las responsabilidades de las empresas en cuanto a la seguridad laboral.

Ávalos afirma que ”la empresa tiene la responsabilidad de notificar a la Sunafil dentro de las 24 horas posteriores al incidente, lo cual desencadena automáticamente una orden de inspección. La Sunafil procede entonces a fiscalizar el lugar del accidente para determinar las circunstancias que lo rodearon”.

La investigación del accidente, que debe completarse en un plazo de 10 días, involucra tanto a la empresa como al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El objetivo es determinar las causas y condiciones que llevaron al accidente, identificar responsabilidades y establecer medidas correctivas para evitar que estos se repitan.

Seguros

Para evitar sobrecostos, existen dos seguros obligatorios: el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y el seguro de vida ley. Alfonso Marreros, asociado en DLA Piper Perú, menciona que estos mecanismos de soporte disponibles, contribuyen a “generar tranquilidad al empleado y a sus familias”.

Marreros destaca que el accidente en Santa Anita debe ser considerado como un accidente de trabajo e indica que aún está bajo investigación por parte de Sunafil, organismo que revisará no solo el cumplimiento de las normativas de seguridad en relación con el accidente mortal, sino que evaluará el cumplimiento de diversas obligaciones en materia de seguridad en el trabajo.

El proceso de fiscalización de Sunafil tras un accidente mortal, no solo se enfoca en el incidente específico sino que realiza una revisión integral de las prácticas de seguridad laboral de la empresa, incluyendo la evaluación de sistemas integrados de seguridad y salud en el trabajo, reglamentos internos, y matrices de identificación de peligros y riesgos.

Este proceso puede culminar en un procedimiento administrativo sancionador, con multas significativas dependiendo del número de trabajadores afectados y registrados en la planilla al momento del accidente.

Sobre el soporte a los trabajadores afectados, Marreros explica que el SCTR cubre a aquellos en actividades de riesgo, proporcionando atención médica y, en caso de incapacidad, una pensión.

Por otro lado, el seguro de vida ley se activa desde el ingreso del trabajador a la empresa, aplicando una indemnización en caso de muerte o invalidez total.

La responsabilidad de la empresa y las consecuencias legales varían desde multas administrativas hasta responsabilidades penales para los representantes legales, en caso de comprobarse el incumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo.

