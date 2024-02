El Gobierno del Perú, bajo la administración de la Presidenta Dina Boluarte, ha promulgado el Decreto Supremo N° 011-2024-PCM, anunciando la designación de varios días no laborables compensables para los trabajadores del sector público durante el año 2024.

Esta medida, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, y el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews Salazar, tiene como uno de sus principales objetivos fomentar el turismo interno y apoyar la reactivación del sector turístico del país.

Los días designados como no laborables son:

Viernes 26 de julio

Lunes 7 de octubre

Viernes 6 de diciembre

Lunes 23 de diciembre

Martes 24 de diciembre

Lunes 30 de diciembre

Martes 31 de diciembre

Aunque estos días son considerados no laborables para los trabajadores del sector público, se establece que serán días hábiles para propósitos tributarios.

La compensación de las horas no trabajadas durante estos días deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a cada fecha no laborable, o según lo determine el titular de cada entidad pública, basándose en las necesidades específicas de cada institución.

El decreto también incluye disposiciones para asegurar que los servicios públicos indispensables no sean interrumpidos durante estos días no laborables.

Los titulares de entidades del sector público están obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales.

En cuanto al sector privado, se ofrece la posibilidad de adherirse a este esquema de días no laborables, siempre y cuando exista un acuerdo previo entre empleadores y trabajadores respecto a la manera en que se compensarán las horas no trabajadas. En caso de no alcanzar un acuerdo, la decisión recaerá en manos del empleador.

