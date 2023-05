Una startup es un emprendimiento emergente e innovador con alto potencial de crecimiento en el corto plazo. Además, ofrece una solución práctica a un problema grande. Son estas iniciativas las que se buscan identificar a través del Censo de Startups 2023 en el Perú.

Esta es una iniciativa de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP), el Ministerio de la Producción y el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (ProInnóvate) que busca conocer a más startups del ecosistema emprendedor peruano para ofrecerles mejores oportunidades de crecimiento.

Las startups peruanas que pueden participar son aquellas domiciliadas actualmente en Perú o aquellas que comenzaron operaciones aquí, a pesar que se encuentren ubicadas actualmente en otro país. También, son consideradas las startups que mantienen una operación relevante en Perú.

El objetivo del Censo es contar con información precisa sobre las startups peruanas y sus fundadores, así entender sus necesidades y con ello mejorar los instrumentos, para generar mayores oportunidades. Además, al ser parte del Censo, las startups tendrán una mayor visibilidad y participación activa dentro del ecosistema peruano, y de la red de potenciales inversionistas.

Tickets de inversión, proyección 2023

En el mes de marzo, la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP) publicó el reporte de Inversiones de Capital Emprendedor Peruano 2022. Este informe detalla los datos más resaltantes de inversión en startups peruanas.

Por ejemplo, el monto total invertido en startups ese año en Perú fue de US$ 87 millones, casi el doble de lo invertido en el 2020. Sin embargo, fue menor al año 2021 (US$ 124 millones), debido a una ronda atípica: Crehana levantó US$ 70 millones frente al promedio de inversiones de US$ 2 millones.

El reporte de las inversiones 2022, también nos deja los siguientes datos interesantes:

● Un detalle interesante es que se registraron 41 transacciones (inversiones), número que creció un 50% más respecto al año 2021, esto nos demuestra que veremos más startups invertidas con tickets entre los US$ 2 y 5 millones.

● La inversión nacional sigue en aumento y esta vez alcanzó un 16% del total, en el reporte actual, número muy superior al 3% registrado en el año anterior. Lo cual es una respuesta positiva de las redes ángeles y de los fondos de inversión peruanos.

● Los inversionistas ángeles mostraron un incremento significativo en el monto invertido de 1.4 veces más que el año pasado, donde The Board Perú y AVP Ventures, beneficiarios del concurso de redes ángeles (ejecutado por ProInnóvate), tiene la gran tarea de seguir desarrollando la industria del venture capital en nuestro país este 2023.

● La primera inversión del Fondo de Fondos de Perú, administrado por COFIDE, fue en el fondo Salkantay Ventures, quien en los últimos meses del 2022 invirtió en Manzana Verde, Talently, Prestamype y uDocz.

● El sector de tecnología financiera (Fintech) lideró recibiendo el 40% de las inversiones (US$ 25 millones), en startups como Tienda Pago, Kashin, Rextie, Prestamype, Preauth, entre otras.

● El 27% de las startups que levantaron capital, tienen a una mujer en el equipo fundador. Esto refuerza que los equipos mixtos siguen brindando mayores resultados, ya que en conjunto lograron levantar alrededor de US$ 9 millones.

En cuanto al panorama general que nos espera este 2023, seguramente veremos más inversiones en startups peruanas con tickets entre los USD 1 y 3 millones, co-inversiones de fondos extranjeros con inversionistas peruanos, softlanding de startups extranjeras en el Perú, programas de educación en temas de levantamiento de capital y eventos importantes que atraigan la inversión en nuestro país.

