Según Janinne Delgado, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), la información que tienen, tras las coordinaciones que ese gremio sostuvo con los ministerios de Energía y Minas (Minem) y de Economía y Finanzas (MEF), es que no prorrogarían la permanencia del gas licuado de petróleo envasado (GLP-e) en el FEPC.

¿Cuál sería el impacto de esta decisión?

Delgado indicó a Gestión que la consecuencia de no mantener el GLP-e en el FEPC podría ser un incremento progresivo en sus precios, conforme se incremente la demanda internacional de ese derivado, pero que, además, puede llevar a aumentar la pobreza energética en el Perú.

En lo inmediato, estimó que (después del 27 de este mes, en que el GLP-e quedará desprotegido) se podría esperar un alza en el precio del balón de diez kilos de GLP (gas propano-butano), de menos de S/1.00.

Demanda y precios

Conforme se aproxime el otoño en el hemisferio norte, y se empiece a sentir frío, a partir de septiembre se podría ver ya incrementos en la demanda mundial de GLP, y con ello alzas en sus precios (lo que impacta en el Perú también).

Esas alzas podrían ser mayores conforme se aproxima el invierno en esa parte del mundo y se requiera más gas (para uso de calefacción), a partir de octubre y hasta febrero del año siguiente, según indicó Delgado.

Pero, además, ese no es el único factor que puede llevar a alzas en los precios, sino que hay otros que también han empezado a influenciar en los últimos años, como son los conflictos bélicos.

Otros factores a tener en cuenta

Recordó que cuando hubo conflictos de ese tipo en Europa y Medio Oriente, ocurrió a su vez escasez de hidrocarburos, lo cual impactó directamente en el Perú, llevando en algunas regiones a que el precio de un balón de gas de diez kilos costara hasta S/100.

En la capital, refirió que el año comenzó con el GLP envasado a S/50 (por balón de 10 kilos) y hoy bordea los S/57 (en promedio), y aunque inicialmente evitó dar un estimado sobre el precio al que podría llegar en los próximos meses, en otro momento dio a entender que, eventualmente podría llegar a costar S/70 en promedio.

¿Cuál es la demanda actual del GLP-e?

De acuerdo con información de Osinergmin, al 31 de mayo, la demanda acumulada mensual de GLP cerró en poco más de 2 millones de barriles, un crecimiento de 6% respecto al 2023, y un 15% mayor que el 2022.

Además, según el último informe mensual de Energía y Minería de ese organismo regulador, a marzo 2024, en las zonas urbanas, la fuente energética priorizada ha sido el GLP, cuyo consumo alcanza a alrededor de 7 de cada 10 hogares urbanos, aunque un 13% usa leña o biomasa. Por el contrario, en el ámbito rural, el 79% usa leña o biomasa y solo el 21% usa el GLP para cocinar.

Además, el reporte del regulador indica que, de acuerdo con un estudio del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) realizado en un distrito de Puno, el 71% no consume GLP debido a su alto costo, mientras el 40% de hogares usa tanto GLP como biomasa, pues considera que usar solamente gas resulta demasiado caro.

Mayor pobreza energética

La directora ejecutiva de la SPGL advirtió que la otra consecuencia de dejar al GLP-e fuera del FEPC, es que puede incrementar la pobreza energética, es decir la situación en que un hogar no puede satisfacer su necesidad básica de suministro de energía por su nivel de ingresos insuficiente.

Indicó que, hoy, de los más de 7 millones de hogares que usan GLP-e, cerca de 3.6 millones están en condición de pobreza extrema o vulnerabilidad, y al quedar ahora desprotegidos de las alzas internacionales de ese combustible, pueden aumentar su migración al uso de leña o cartón (para cocinar), lo cual tendrá una afectación directa en la salud pública y el medio ambiente.

Vale FISE

Delgado recordó que actualmente existe el Vale FISE, que otorga un subsidio mensual de S/20 por balón de 10 kilos, y que beneficia a algunas familias (bajo ciertas condiciones). Este valor tiene sentido porque se hablaría de un descuento de casi el 40% si se considera un precio de S/ 57.

Sin embargo, si el precio del balón aumenta, el vale no tendría el mismo impacto. “Si me das S/20 (de descuento con el vale FISE) de un balón que, puede costar S/70 eventualmente o más, no tiene sentido. Ese consumidor ya ni siquiera va a usar ese vale porque preferirá usar leña o cartón, ya no le resulta económico”, anotó.

Recordó que el FISE se creó para que las poblaciones más vulnerables puedan tener acceso a la energía, pero hoy una parte de sus recursos se destinan a la masificación del gas natural, a pesar que el tendido de sus redes -en su opinión- no necesariamente llega a los más vulnerables.

En cambio, anotó, de los 3.6 millones de hogares pobres que usan GLP, solo 1.2 millones se benefician con el Vale FISE, es decir hay 2.4 millones de viviendas vulnerables que deberían ser cubiertas por ese subsidio, pero no reciben ese beneficio.

