En la práctica, este tratamiento generaba un desfase en el momento en que la empresa deducía el gasto y el director —al ser persona natural— tributaba por el ingreso, lo cual solo ocurría al momento de percibir el pago.

En ese contexto, el Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen del Proyecto de Ley 3838-2022, presentado por el Poder Ejecutivo, que modifica el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

La medida, dictaminada por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, establece que las dietas otorgadas a los directores de sociedades anónimas solo podrán deducirse como gasto si han sido efectivamente pagadas antes del vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada anual. La modificación entrará en vigencia el 1 de enero de 2026.

El texto aprobado no modifica el límite actual para la deducción, que sigue siendo de hasta el 6% de la utilidad comercial del ejercicio antes de impuestos. Sin embargo, introduce como condición que el pago al director debe haberse realizado dentro del ejercicio fiscal correspondiente o antes de presentar la declaración jurada. Si no se cumple con ese requisito, la deducción no procede en ese año.

Con esta modificación se busca evitar que las empresas apliquen deducciones sin haber realizado un pago real. Esta práctica, que actualmente está permitida por la ley, permite reducir la base imponible del impuesto a pagar —aun sin desembolsar fondos— lo que se conoce en la práctica tributaria como un “escudo fiscal”. Al exigir el pago efectivo, se elimina la posibilidad de generar un ahorro tributario basado únicamente en un asiento contable.

Katarzyna Dunin Borkowski, especialista en derecho tributario, considera que la medida es positiva y está de acuerdo con el cambio aprobado. Señaló que la diferencia de criterios entre empresas y personas naturales generaba una situación que debía corregirse.

“Las empresas se rigen por el criterio de lo devengado y las personas naturales por lo percibido, entonces si no se paga al director, no hay impuesto por su parte. La idea es que cuando se realiza el pago, se tribute de forma sincronizada”, dijo.

Añadió que este ajuste contribuiría también a una mayor recaudación, al eliminar un vacío que permitía generar beneficios tributarios sin flujo real de dinero.

Resalto que el dictamen también incorpora el inciso m) del artículo 37 a la disposición transitoria cuadragésima octava del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (DS 179-2004).

Esto significa que si una dieta no fue pagada en el ejercicio correspondiente, podrá deducirse en el año en que efectivamente se realice el pago, siempre que se cumplan las condiciones legales.

Explica que según el análisis costo-beneficio incluido en el dictamen, esta modificación normativa contribuiría a una mayor recaudación, al eliminar deducciones no sustentadas en pagos reales.