A finales del 2020 en el Perú se vivió una fuerte crisis política luego de que el Congreso vacó del cargo de presidente de la República a Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”. Tras ello, el congresista Manuel Merino asumió la presidencia.

Esta decisión generó el rechazo de la población que salió masivamente a las calles a rechazar la decisión del Congreso, ya que consideraba que estaba atentando contra la democracia. Tras la convulsión, Merino renunció y Francisco Sagasti fue designado por el Parlamento para ocupar su lugar.

En este escenario de crisis política, la participación de las empresas también fue valorada por la población. Apoyo Comunicación realizó un sondeo que reveló que solo el 26% vio como favorable el desempeño de las empresas frente a esa situación. Un grueso 42% lo vio como neutro y un 37% lo calificó como desfavorable.

Mientras entre quienes tienen empleo formal, hay un 31% que ven como favorable la actuación de la empresa y un 26%, como desfavorable, en el sector informal las cifras se invierten y solo el 22% considera positiva la actuación empresarial y el 38% lo ve como desfavorable (ver gráfico). “Las empresas tienen una oportunidad para trasladar a ese grupo que no califica su actuación frente a la crisis hacia una opinión favorable y para eso es necesario que comiencen a tomar posturas, que sean activistas”, afirmó Milagros Avendaño, gerenta general de Apoyo Comunicación.

Temas con oportunidad

Según el sondeo, la población no solo espera que las empresas tomen posición en temas políticos, sino en otros vinculados al desarrollo del país. Así, el tema en que más consenso hay es en que las compañías deberían pronunciarse en salud. En todos los segmentos de edad esta opinión supera el 60%

El segundo lugar lo ocupa la educación, donde esta opinión la tienen más del 53% tanto de los más jóvenes como de quienes tienen más de 35 años. Un tercer tema es que se tome posición en el plano económico, también con tasas que superan el 50%.

Valoración

Entre los trabajadores formales se encontró que la mitad de ellos dijo que sus empresas sí se habían pronunciado ante la crisis política y en este grupo un 87% se mostró a favor de esta decisión.

La otra mitad de encuestados dijo que las empresas donde laboran no tomaron posición. Aquí hubo un 54% que se sintió decepcionado o no le gustó que la compañía donde trabaja no se pronuncie.

El estudio reveló que el 75% de encuestados cree que opiniones en redes sociales influye en prácticas de empresas.

Opinión sobre reacción de empresas ante la crisis política

Otrosí digo

Información. En medio de la coyuntura electoral que vive actualmente el Perú, el estudio de Apoyo Comunicación también mostró que hay un 81% de trabajadores de las empresas que quisieran recibir información objetiva o de fuentes confiables para que puedan votar de manera informada.

Esta opinión es generalizada, pues la tiene el 85% de empleados que tienen posgrados y el 78% de quienes cuentan con hasta educación superior completa.

“Hay casos de empresas que tienen una reputación impecable y que están aplicando esto a partir del líder. Cuando el líder se la compra y tiene la convicción de que este es el camino, es mucho más fácil lograr cambios importantes”, afirmó la gerenta general de Apoyo Comunicación, Milagros Avendaño, en la presentación del informe realizada ayer.