Según el Decreto Legislativo N° 1275, los gobiernos subnacionales deben cumplir dos reglas fiscales: la regla del Saldo de Deuda Total (SDT), que establece que el cociente entre el SDT y el promedio de los ingresos corrientes de los últimos 4 años no puede superar al 100%. Y la regla del ahorro en Cuenta Corriente (ACC), que indica que la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes debe ser mayor o igual que cero.

Sin embargo, según el Informe Anual de Evaluación de Evaluación de Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al 2023 del MEF, el SCT superó los S/ 2,433 millones, lo que significó un promedio de 212.6%, por encima del permitido. En dicho informe, el MEF indicó que -como lo mencionamos líneas arriba- que la municipalidad está exceptuada del cumplimiento de la regla.

Un escenario parecido ocurrió en el primer trimestre del año, cuando la MML registró un promedio de 210.5%. A diferencia del primer informe, en el reporte trimestral, el MEF registró que la MML “no cumplió” con la regla fiscal.

Carlos Oliva, ex ministro de economía y presidente del Consejo Fiscal (CF), explica que “la MML no cumple con la regla de deuda como sabemos, y así salió el informe del MEF del 14 de mayo (el informe anual). Sin embargo, aparentemente la MML envió información después de esa publicación, con la calificación positiva de la dos clasificadoras nacionales de siempre. Por ello el MEF cambió el informe y exceptuó a la MML del cumplimiento de reglas”.

Cronología

¿A qué se refiere con las clasificadoras “de siempre”? Para que la municipalidad tenga el permiso de incumplir con las reglas fiscales, debe contar con dos o más dos calificaciones crediticias por encima de “BBB+”. Las calificadoras que otorgaron estas puntuaciones son Pacific Credit Rating y Apoyo & Asociados Internacionales, pese a que otras calificadoras como Fitch Ratings y Moody’s mantienen sus perspectivas en negativo.

Lo cierto es que el MEF no está respondiendo a las alertas. Alonso Segura, miembro del CF, comenta que llama la atención que el ministerio no pueda evaluar si la MML tiene o no la capacidad de endeudarse, “la realidad es que el MEF se está haciendo la vista gorda con el tema (el endeudamiento”, comenta.

“En la práctica, la municipalidad es técnicamente insolvente. El MEF, que tiene las alertas, no puede dejar de responder si considera que la municipalidad es insolvente o no porque de cierta forma está avalando el accionar de la municipalidad. Inclusive con un Decreto de Urgencia que permite a la municipalidad endeudarse más. Es preocupante que sigan sin pronunciarse sobre la situación financiera de la comuna”, comenta.

El 22 de febrero de 2024, el DU N° 003-2024 suspendió temporalmente el segundo párrafo de la Sexta Disposición Complementaria Final del Marco de Responsabilidad y Transparencia Fiscal para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (MRTF-SN). Esta disposición afectó los planes de endeudamiento de entidades subnacionales, incluida la MML, que no cumplían con las reglas fiscales pero contaban con clasificaciones crediticias favorables.

En respuesta a estas restricciones, el 29 de febrero de 2024, la MML emitió la Ordenanza Municipal N° 2604, reafirmando su autonomía económica y financiera para determinar su capacidad de endeudamiento. Esta medida buscaba anular el artículo 10 del DU N° 003-2024, permitiendo a la MML acceder a endeudamiento garantizado con recursos propios por un monto de hasta S/ 4,000 millones, cifra que excede con creces sus máximos históricos.

Sin embargo, la situación tomó un nuevo giro el 23 de marzo de 2024, con la emisión del DU N° 006-2024, que modificó las restricciones establecidas anteriormente. Este decreto volvió a autorizar a las entidades subnacionales con clasificaciones crediticias favorables a gestionar operaciones de endeudamiento, siempre y cuando el SDT resultante no supere las 3,5 veces el promedio de sus ingresos corrientes de los últimos 4 años en 2024.

Riesgos

Ante esto, Segura comenta que “es un mal precedente que haya salido un primer DU y que la municipalidad haya sacado una ordenanza cuestionando las competencias rectoras del MEF. Es grave que haya comunicado que ese DU no se va a aplicar y sobre todo, que el MEF no diga nada, y que luego saque un DU acomodando el monto en favor de la MML. Es preocupante que el MEF renuncie al ejercicio de sus competencias”.

El tema con la Municipalidad de Lima ya escapa el ámbito legal de lo que se le permite o no, si no que crea un precedente de saltarse las reglas fiscales por calificaciones crediticias, ya que el principal garante del cumplimiento de sus compromisos financieros -a fin de cuentas- es el Estado Peruano. No queda claro si la MML tiene o no la capacidad de pago para asumir escalas altas de deudas en el futuro, pero las alertas ya están puestas en las opiniones del CF. Segura advierte que en el futuro no van a poder decir “no lo sabía”.

