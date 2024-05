Fitch Ratings rebajó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda local y extranjera de largo plazo de Petroperú a “CCC+” desde “B+”. También rebajó la calificación de las notas senior no garantizadas de Petroperú a “CCC+” desde “B+”, y revisó el Perfil Crediticio Independiente (SCP) de Petroperú a “cc” desde “ccc-”. ¿Cómo se llegó a esto?

La calificadora de riesgo reconoce que Petroperú enfrenta una grave crisis de liquidez ya que el efectivo que se prevé generará dentro del año no será suficiente para cubrir los pagos de su deuda . “En consecuencia, la empresa se ve obligada a depender en gran medida de fuentes de financiación externas para evitar el incumplimiento”, destaca Fitch.

Participación en picada: Esta reevaluación se sustenta en la importante pérdida de participación de mercado de Petroperú, que cayó del 45% al 25%. Esta disminución subraya la disponibilidad de fuentes alternativas para que el país obtenga productos refinados, lo que sugiere una menor dependencia de Petroperú para este propósito.

Como se recuerda, recientemente el directorio transitorio de la petrolera estatal fue claro: en las actuales circunstancias de un Petroperú con gobernanza y gestión empresarial expuesta a los usuales apetitos políticos, dice el directorio, “sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado”, ya que nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal, en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos. Por eso, consideró que una gestión privada en la gestión de la empresa es la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad financiera.

“Fitch ha proyectado un ebitda de US$ 119 millones para 2024 frente a pagos de deuda que ascienden a US$ 175 millones. Según el análisis de Fitch, la compañía está experimentando una tasa de consumo de efectivo mensual de alrededor de US$ 200 millones durante este período, mientras su refinería permanece no operativa. Esto conduce a un déficit de efectivo previsto de US$ 280 millones de dólares, incluso después de recibir un préstamo de US$ 800 millones desembolsado a principios de año, lo que evidencia una tensión de liquidez que podría dar lugar a un evento similar a un incumplimiento que refleje una calificación de ‘cc’”, refiere Fitch.

Pérdidas. A marzo 2024, se registró una pérdida neta de US$ 183 millones mayor a la pérdida neta registrada a marzo 2023 (US$ 158 millones).

La posición del Ministerio de Economía

Solo horas antes de esta noticia, se compartió -a través de un hecho de importancia que Petroperú reportó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)- un oficio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dirigido a Fitch Ratings en relación con el apoyo requerido por la petrolera estatal.

El oficio, firmado por el titular del MEF, José Arista Arbildo, dirigido a Severino Minervini, director gerente para América Latina de Fitch Ratings, lo emite en referencia a la posición del Estado respecto a la situación económica y financiera de Petroperú, como único accionista de la empresa.

En el documento, el ministro señala que (su sector) reafirma su compromiso (como Estado) de seguir dando soporte económico y financiero a esa empresa pública, con el objetivo de promover su sostenibilidad, y así superar los inconvenientes planteados por los desafíos coyunturales del sector y la compañía.

Sin apoyo del Gobierno

Como se mencionó líneas atrás, se busca el ingreso de la gestión privada a Petroperú para ya no solicitar financiamiento del Estado.

Justamente, Fitch no anticipa un apoyo sustancial del Gobierno nacional para la estructura de capital de Petroperú en el corto plazo .

“Si bien el Gobierno proporcionó liquidez en 2022 para satisfacer las necesidades inmediatas, estas medidas no abordaron el problema fundamental del elevado endeudamiento. Los desafíos operativos relacionados con el cronograma de finalización de la Refinería de Talara y las demandas de efectivo de su puesta en marcha han llevado a mayores necesidades financieras que la compañía deberá satisfacer de fuentes externas en 2024″, resalta.

La calificadora recuerda que Petroperú ha solicitado US$ 2,500 millones al Gobierno, “que ha recibido una respuesta tibia”: Un préstamo de US$ 800 millones del Banco de la Nación y un aumento de las garantías existentes de US$ 500 millones a US$ 1,000 millones. “Estas medidas abordan problemas de liquidez inmediatos, pero no resuelven las deficiencias estructurales del balance”, puntualiza.