Después de casi un mes de que el Poder Ejecutivo oficializó su pedido de facultades legislativas delegadas, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, se presentó en la Comisión de Constitución del Congreso de la República para exponer lo relacionado a su sector en el marco de la reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria. En su exposición mencionó que los cambios normativos propuestos preservarán la estabilidad macrofiscal como pilar en el crecimiento del país.

Como ya lo habíamos mencionado, la cartera de economía busca legislar en cuatro grandes bloques: incremento de la recaudación fiscal y mejoras al marco tributario, optimización del gasto público, fortalecimiento de la gestión pública y mejoras al sistema financiero.

El ministro hizo un recuento de los pedidos detallados en el proyecto de ley, resaltando el impulso mediante un “salvavidas a las municipalidades quebradas” financieramente, con el objetivo de que estas puedan levantar su administración.

“Vamos a fortalecer la gestión fiscal subnacional. Algunos gobiernos locales están quebrados, como el caso de Chiclayo, La Victoria, Rímac. Necesitan un salvavidas para reflotar la gestión y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, mencionó el ministro durante su presentación

Aunque no dio mayor detalle, se debe recordar que el pedido de facultades legislativas delegadas busca “fortalecer la gestión fiscal subnacional” modificando las disposiciones establecidas por el Decreto Legislativo N° 1275 (ley marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos subnacionales) y Decreto Legislativo N° 955 (descentralización fiscal).

Con ello, se pretende “establecer disposiciones para la optimización del proceso de distribución de recursos determinados; y modificando las disposiciones que regulan el Catastro Fiscal, regulados por el Decreto Legislativo 1557 y su vinculación al Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM), a fin de mejorar la gestión de los ingresos locales”.

Revisión

Ante esto, el exministro de economía, Carlos Oliva mencionó que, al cierre del año pasado se registraron 22 Gobiernos Locales que incumplen la regla de ahorro corriente y 63 que incumplen la de deuda, en 2023. De ese grupo, existen algunos municipios que incumplen las reglas fiscales de manera recurrente.

“Calcularía que pueden ser unos 50 (municipios) con problemas recurrentes, pero los más preocupantes son los 22 que incumplen la regla de ahorro corriente”, mencionó. Esto porque su endeudamiento no solo está alrededor de deudas financieras, si no que significan un costo social a sus trabajadores, retrasando pagos de planilla o no transferencias a Essalud, ONP o AFP.

Esta no es la primera vez que los municipios reciben apoyo del MEF. El mes pasado, el Poder Ejecutivo dispuso otorgar S/ 500 millones a favor de los gobiernos locales para atender las necesidades sociales de la población. Dichas transferencias que reciben los gobiernos locales por el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) han venido disminuyendo en los últimos meses, producto de la recesión.

Optimizar el gasto público

El gasto continuaría. En su intervención, Arista indicó que el ministerio está buscando establecer una nueva trayectoria del déficit fiscal para alcanzar el 1% del PBI en el mediano plazo. De acuerdo a las normas, eso sería lo que hay que alcanzar para el próximo año, “pero en esta coyuntura, sería como ponerle un corset muy apretado a la economía y obligar a que se reduzca el gasto corriente como inversiones y consideramos que no es el momento oportuno de realizarlo”, mencionó.

Asimismo, precisó que están trabajando para establecer una menor tasa de crecimiento del gasto corriente. “En los últimos años, el gasto corriente es el que ha tomado mayor dinamismo dentro del gasto público. Si la recaudación es casi constante, el gasto corriente crece y el déficit se mantiene constante. La única forma de lograr estos resultados es reduciendo los gastos por inversión y esto no es bueno para un país que apuesta a crecer más del 5% en el futuro”, explicó.

Por un lado, el ministerio busca “salvavidas” a gobiernos locales y por el otro, confirma que no se podrá volver a los niveles de 1% de déficit en el corto plazo. ¿Se contradice?

El exministro de economía, Luis Miguel Castilla explicó que se podría implementar un plan de salvataje para los gobiernos locales a través de condonaciones que no supongan gastos al Tesoro Público. “Más que darles recursos, el ministerio podría ofrecer un programa de restructuración de pasivos a través de condonaciones siempre que cumplan algunos requisitos. Esas deudas están por cobrar, no son ingresos ni mayores gastos”, detalló.

SOBRE EL AUTOR Mariana Ruiz Mariano Subeditora de Economía. Licenciada en Economía (Esan), con estudios de maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (PUCP). Tengo siete años analizando la coyuntura y economía nacional.

