¿Qué evolución exhibe el mercado de asesoría patrimonial?

La tendencia de hoy es la gran movilidad de capitales y física de muchas familias. Mucho es por temas políticos y económicos. No es que las familias estén fragmentadas, sino que buscan estar en diferentes países, Europa, EE.UU. el Caribe. Están más tiempo fuera del país de residencia, en este caso Perú. La primera tendencia es que la familia está navegando más, no solo su dinero, sino su estilo de vida.

¿Qué otros rasgos observa?

Una segunda tendencia es pensar más en el cuidado personal, físico, salud. Vemos muchas familias enfocándose más en el bienestar, en cómo protegerse. En el pasado, predominaban más las conversaciones técnicas, pero hoy están más balanceadas con el significado de transferir patrimonio a la próxima generación, y qué tan preparada está para recibirlo. Son conversaciones menos técnicas y mucho más profundas, sobre el legado, protección y extensión de una familia: mamá, papa, hijos, nietos.

¿Hay más preocupación de las familias de alto patrimonio por el bienestar y la sucesión?

Vemos que la próxima generación, hijos, nietos, están mucho más conectados a la sociedad, al país, a los valores y el tema ambiental, así como al legado de las familias. Lo otro es la educación. Teníamos patriarcas que eran los protectores, pero ahora vemos más interés desde el punto de vista fiduciario, o la sensación de formar, educar y preparar. Antes eran solo el patriarca o la matriarca, ahora traen más hijos a la mesa. Vemos mucho más que antes que la sucesión se encarga en vida (del patriarca).

LEA TAMBIÉN: Euforia mundial por el cobre impulsa record en bolsa de Lima

Mayor participación de la descendencia en las decisiones familiares

¿La descendencia tiene mayor participación en las decisiones?

Así es, y en la asignación de roles. La familia se está manejando de manera mucho más sofisticada. Antes era la empresa familiar que vendía, por ejemplo, textiles; ahora la empresa se maneja con gobierno, asignación de roles. Antes era el gerente general; ahora es el gerente trabajando con el family office. Hay mucha más formalización dentro de la empresa familiar de patrimonio líquido; no es la empresa familiar tradicional operativa.

O sea, un manejo empresarial dentro de la familia...

Exacto, elementos que hacían exitosa a la familia en el mundo empresarial, los están trayendo al manejo del patrimonio líquido lidiando con bancos. Y como Vicctus no es un banco, aunque está dentro de una institución financiera como multifamily office, ayuda a ser el interlocutor y diseñador de ese lenguaje en esa oficina. Ya no es un tema de manejo de cuentas, sino de un marco, de la interconectividad de valores, planificación financiera, sucesoria y tributaria, todo en el family office .

Miami ahora es el hub financiero de Latinoamérica por excelencia.

Capitales siguen migrando a Miami

Credicorp Capital tiene su base de operaciones de gestión patrimonial en Miami. ¿Cómo fue ese proceso?

Credicorp Capital, como banca de inversión, que tiene su mundo de gestión y banca privada, establece su sede en Miami. Victus va allá y abrimos una oficina en el 2022, pero con separación en su gestión. Vemos que Miami se ha convertido en el hub financiero más importante para toda Latinoamérica, por afinidad al trabajar con asesores latinos. Como centro financiero, Miami ha recibido mucha migración de Latinoamérica y Europa, y hasta de Nueva York. Ha recibido capital y familias que ahora radican un par de meses al año; nietos que estudian ahí. Se convertido más fuerte de lo que Europa fue en su momento por la afinidad para latinoamericanos.

¿Ese movimiento de los patrimonios hacia Miami ha crecido?

Sin duda, y viene aumentando desde el 2017, tras las amnistías que hubo en la región.

Tras la irrupción del gobierno de Pedro Castillo, hubo una salida de dinero de Perú. ¿Cómo ven ese movimiento?

La región, Colombia, Chile y otros países, aún sigue migrando a Miami. Perú hace tiempo migró y viene así. Pero todo depende de la habilidad de las familias de generar eventos de liquidez, o de cambiar destinos.

LEA TAMBIÉN: Empresas líderes del Perú ahora ganan la mitad que hace dos años

Planificación de las familias y administración de riesgos

¿Y la migración de capitales de familias peruanas desde Europa o el Caribe hacia Miami?

Lo seguimos viendo, por la sensación de confort que la plaza financiera en Miami tiene. Es un tema también de estilo de vida.

Se pensaba que, tras la vacancia de Pedro Castillo, el ámbito político en Perú se aquietaría, pero persiste la turbulencia en medio de escándalos. ¿Siguen los flujos de capital al exterior?

Más que una nube sobre Perú, fue sobre la región. La inestabilidad y riesgos no solo son un tema político, sino también de planificación hacia el futuro y de administración de riesgos , que hace que el capital navegue, pero no creo que por miedo, sino por privacidad e inseguridad que existe en los países en la región y no solo en Perú.

Eso se vio en Perú, Chile y Colombia...

El dinero busca refugio, protegerse. Quizás mañana todo estará más tranquilo.

Estilo de vida de Miami atrae a perunos y latinoamericanos en general.

En el Perú se genera menos riqueza que antes del 2019

En un contexto de mayor riesgo, iniciado en el 2021, primero fue la reubicación de capitales de las familias peruanas hacia plazas como Miami, y luego la física, de las personas, refiere Oscar Falero, de Vicctus.

Sobre la creación de riqueza en el Perú, menciona que en el 2022, con el shock de la guerra en Ucrania, no creció el patrimonio de las familias, mientras que el 2023 fue de consolidación y de enfoque en la administración de riesgos. El 2024, a su vez, será una etapa de mirar hacia adelante, con un horizonte de al menos cinco años, agrega.

“No veo tanta generación de riqueza en el Perú, como era antes del 2019″, dice.

Notas relacionadas:

BVL: Atraer inversionistas al Perú hoy es más difícil, prefieren Asia

Acción de puerto de Chancay debuta en bolsa duplicando su valor inicial

Family offices se multiplican por demanda de peruanos para gestionar su riqueza

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.