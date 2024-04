¿Qué riesgos y oportunidades ven en el mercado?

Vivimos en un entorno mucho más incierto que en años anteriores a nivel local. Uno estaba acostumbrado más a riesgos macroeconómicos, pero hay riesgos geopolíticos, riesgos regulatorios que aparentemente son más frecuentes que en años anteriores y es un entorno muy retador para el mundo de las inversiones. Hay riesgos locales e internacionales y eso implica que los mercados deben prepararse mejor. Lo sabemos porque cada vez hay más demanda de información, de data, requerimientos estadísticos, y sentimos esa necesidad de más énfasis en controles de riesgos.

¿Qué oportunidades perciben los inversionistas en medio de estos riesgos?

Se abren espacios, por ejemplo, de disrupción tecnológica. Los inversionistas buscan oportunidades en el sector tecnología en empresas expuestas a inteligencia artificial. Ven disrupción en salud y se buscan oportunidades en salud local e internacional. Hemos visto un crecimiento importante del retail (inversionista minoristas), de actores institucionales. En los últimos dos años, más de 30,000 personas han abierto cuentas, así que están participando en la bolsa de valores aprovechando las oportunidades que se presentan.

LEA TAMBIÉN: Nuevo retiro de AFP ya golpea rentabilidad de afiliados

Rendimiento de índices bursátiles en dólares en primer trimestre

Retiros de AFP socavan recuperación económica

En cuanto a riesgos regulatorios, el séptimo retiro de AFP –ya promulgado- está creando conmoción en el mercado de capitales, pues los inversionistas se adelantan. ¿Qué pasará con la bolsa?

El efecto del Fenómeno de El Niño no fue tan negativo como se temía en el primer trimestre del año, y hay otros indicadores de recuperación económica, el optimismo económico estaba mejorando, pero estos temas (retiros) no construyen sino socavan esa recuperación. El debilitamiento de los fondos de pensiones es una mala noticia, pues son ahorros de largo plazo, capital de largo plazo. Si bien se observa una recuperación en volúmenes de títulos de deuda, el 98% de estas emisiones son de corto plazo. En otros países, pese al alza de tasas de interés, seguimos viendo un nivel de financiamiento de largo plazo; en el Perú no. Eso se debe a que los inversionistas anclas, que son los fondos de pensiones, tienen mucha incertidumbre o simplemente ya no tienen muchos fondos porque se han dado varios retiros y eso parece un círculo vicioso.

Subirá costo de financiamiento de largo plazo para las empresas

Entonces, ¿el mercado de deuda sigue sesgado a un financiamiento de corto plazo?

Cerrar la ventana al financiamiento de largo plazo, afectando a los fondos de pensiones, implica que las empresas tengan costos de financiamiento más altos y menos grados de libertad para ser más competitivas, contratar más gente y generar más empleo. Todo esto es incremental: los países se arruinan de a poquitos primero y luego rápido. No es solo un tema de la bolsa, estamos hablando de la capacidad de financiamiento de las empresas, sobre todo de largo plazo.

¿Cómo afectaría a la bolsa una liquidación severa por parte de las AFP?

Algún tipo de ajuste podría haber, sobre todo si esto reduce el tamaño de los fondos e implica movimientos en las carteras. No solo hablo de acciones peruanas; esto va a impactar en activos internacionales, deuda soberana.

¿La bolsa tienen algún plan para atenuar ese impacto?

Hay un límite a lo que la bolsa puede hacer en cuanto a infraestructura, pero estamos muy atentos a las sociedades agentes de bolsa, que están bastante activas y buscando dar más visibilidad a los instrumentos y buscando inversionistas, y en estas coyunturas ven que hay una necesidad de parte del fondo de pensiones y trabajan con ellos para buscar esa liquidez.

Puede afectarse la permanencia de la Bolsa como mercado emergente

¿Podría afectarse la integración con las bolsas de Santiago y Bogotá?

Como ecosistema (local), claramente quedamos más debilitados y no es algo positivo como mercado peruano ni como propuesta de valor que estamos presentando al mundo. Atraer inversionistas al país hoy es más difícil que antes, por el menor crecimiento económico, mayor incertidumbre y porque las preferencias de los inversionistas han ido evolucionando. Asia emergente es muy atractivo; aquí, con un crecimiento magro, proyectos detenidos y mayor incertidumbre, no habla muy bien de la casa.

¿Se pone en juego la permanencia de la bolsa de Lima en el índice emergente (de MSCI)?

Es un poco más indirecto. Los índices de emergentes son un poco más cuantitativos, se fijan en elementos de volumen y tamaño de empresas; per se no miran tanto los elementos institucionales de este tipo.

Pero el problema de liquidez de la BVL, notorio en los últimos años, se acentuaría...

En el largo plazo, sí podría afectarse.

Número de nuevos titulares de cuentas de inversión en bolsa

LEA TAMBIÉN: Pensión de afiliados que retiren de AFP será la quinta parte de su sueldo

Fase de pruebas para mercado integrado por bolsas de Perú, Chile y Colombia

Nuam Exchange, el holding conformado por las bolsas de Lima, Santiago y Bogotá, establecerá un point of presence o punto de acceso en EE.UU. para que los inversionistas extranjeros puedan conectarse en iguales condiciones que los locales con las tres plazas. “Eso es importante para muchos inversionistas globales hoy en día; nos pone un nivel competitivo bastante interesante”, afirma Miguel Ángel Zapatero. El mercado único empezará a operar a mediados del 2025, previos periodos de prueba en el segundo semestre del presente año y a aprobaciones por parte de los reguladores.

Notas relacionadas:

¿Cómo se puede ser accionista de las principales compañías locales?

BCRP avanza en pruebas de moneda digital para impulsar pagos sin efectivo

Afiliados que retiren 4 UIT dejarán de ganar este monto en su fondo

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.