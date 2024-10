A nivel de América Latina y el Caribe, la “calidad” del empleos en Perú es la más baja, de acuerdo con un reciente informe del Banco Mundial (BM), reveló Gestión el último 29 de octubre.

¿Pero qué significa baja calidad del empleo? “ Es aquel que no cubre las prestaciones ni la seguridad social. El hecho de saber de que si te enfermas no perderás el sueldo del día es importante para todos”, sostuvo Roxana Barrantes, integrante del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Añadió que si bien el empleo se está recuperando lentamente, el tema no solamente se basa en que " si se tiene trabajo o no”, sino sobre la calidad de él. Citó como ejemplo el empleo femenino, el cual se ha demorado en recuperarse desde la pandemia y que pese a que se trata de un empleado que requiere flexibilidad no la tiene.

“Nuestras leyes laborales son muy inflexibles, difíciles para acomodar la diversidad de modalidades en las cuales queremos insertarnos en el mercado laboral”, apuntó Barrantes.

Calidad del empleo y sueldo mínimo

Además, la directora del BCRP considero que la calidad del empleo no va precisamente de la mano con el incremento del sueldo mínimo.

“Tenemos que distinguir que el salario es una variable que tiene dos caras una la del precio por hora trabajada y que sirve para equilibrar y dar las señales en el mercado laboral. Mientras que la otra cara es la necesidad de ingresos que tenemos las personas para vivir. Si no nos alcanzan los ingresos lo que corresponde es una política social. Tú no vas a resolver a través del salario, particularmente las condiciones de informalidad, baja calificación, restricciones en la acumulación de capital humano. El problema en el mercado laboral no se resuelve con el incremento del salario mínimo”, anotó Barrantes.

Es más complicado cumplir con las leyes laborales

Roxana Barrantes sostuvo que es cada vez es más complicado cumplir con las leyes laborales, pues estas están pensadas en las empresas grandes y no para las empresas chiquitas.

“La mayor parte legislación que tenemos en el Perú, excepto la tributaria, se piensa como una ley que tiene que ser adecuada para todos, pero eso no es necesariamente cierto. Una cosa son las grandes corporaciones, que tienen grandes equipos dedicados al cumplimiento laboral y tributario y otra cosa es lo que pasa con las empresas pequeñas y medianas, donde es mucho más complicado cumplir todo este listado de requisitos. Para mejorar la calidad del empleo necesitamos movernos hacia una mayor flexibilidad y adaptarnos a la situación de las empresas”, señaló.

El significado de APEC

Roxana Barrantes, integrante del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sostuvo que es muy importante que el Perú sea sede y parte de APEC, “pero a veces nos olvidamos de una dimensión, que es que la participación en los foros internacionales nos obliga a ponernos al día con las mejores prácticas, que se dan en el resto de países y aspirar a poder cumplirlas, así como diseñar políticas públicas para la mejora del país”, anotó.

Añadió que la mirada internacional es la que nos va a ayudar a traer la inversión privada.

Cuestiona norma sobre organismos reguladores

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) modificó ayer 29 de octubre, através del Decreto Supremo N° 116-2024-PCM, la regulación sobre la designación de los miembros del Consejo Directivo de los organismos reguladores de la inversión privada en servicios públicos y que abre las puertas para que el Poder Eejuctivo los desige en algunos casos.

“Hoy (ayer) fue publicada una norma muy rara, que permite al Pder Ejecutivo reemplazar en casos específicos a miembros de los consejos directivos de los organismos reguladores. Esto va contra toda posibilidad de buenas prácticas y de adaptarnos y de ser consistentes con nuestros objetivos de OCDE”, subrayó.

En esa línea Barrantes dijo que “estamos lejos de cumplir los estándares de (OCDE) y en los últimos años y últimos meses hemos hecho esfuerzos muy interesantes en hacer exactamente lo que no debíamos hacer”.

Además, consideró que estamos sumamente laxos, no solamente con la minería ilegal, sino también con la tala ilegal.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.