La economía en Perú experimentó distintos sucesos durante el 2019 enmarcados en el contexto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, además de los conflictos socioambientales en el interior del país o la cambiante estimación del crecimiento económico.

Sunat cobra millonaria deuda a Telefónica

Luego que la Corte Suprema diera la razón a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el ente recaudador cobró S/ 218 millones a la empresa Telefónica del Perú por una deuda que se encontraba en litigio desde hace más de una década.

Se trata de una deuda que corresponde al Impuesto a la Renta de No Domiciliados y multas de los años 1999, 2000, 2003 y 2004, que fueron determinados por la Sunat en procedimientos de fiscalización.

Panamericanos 2019

No cabe duda de que los Juegos Panamericanos 2019 resultaron un total éxito en el ámbito deportivo y también en el de organización. Debido a ello, el Gobierno decidió implementar la metodología Building Information Modeling (BIM) -utilizada en dicho certamen- en otros proyectos de inversión.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que dicha metodología será utilizada en la formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento en distintos proyectos de inversión pública para lograr la reducción de plazos y costos de los mismos.

Conflicto por Tía María

En julio del 2019 el Gobierno otorgó la licencia de construcción a Southern Copper para ejecutar el proyecto minero Tía María, que devino en protestas en la provincia de Islay.

En agosto, el Consejo de Minería, ente autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, suspendió por un plazo de 120 días la licencia de construcción del mencionado proyecto, pero el 30 de octubre aprobó la licencia de construcción.

A mediados de noviembre, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Juan Carlos Liu, declaró que el proyecto minero no operará hasta antes del 2024. “No vamos a imponer el proyecto. Definitivamente vamos a revisar todas las autorizaciones sobre el tema de los tajos, salación del agua, entre otros temas. Tal como lo ha señalado la empresa minera, antes del 2024 no se va a operar en esa mina”, indicó aquella vez para Canal N.

A agosto de 2019, la Cámara de Comercio de Arequipa hizo una estimación, a través de su área de estudios económicos, en la que determinó pérdidas de US$800 millones en la región.

Plan de Infraestructura

El Ejecutivo presentó el Plan Nacional de Infraestructura, el cual contempla el impulso de 52 proyectos de inversión cuyo valor asciende a S/ 99,196 millones. Entre los proyectos destacan:

Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (S/ 17,105 millones).

Línea 3 Red básica del Metro de Lima (S/ 12,373 millones).

Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo-Ayacucho-Andahuaylas-Pte. Sahuinto y dv. Pisco-Ayacucho (S/ 9,862 millones).

Crecimiento económico

El 2019 cierra con el Ministerio de Economía rebajando una vez más la proyección de crecimiento económico del presente año en 2.2%.

Se trata de una cifra que ha ido estimándose a la baja de acuerdo al paso de los meses. En julio, el presidente Martín Vizcarra señalaba en mensaje a la Nación que creceríamos 3.5%. El MEF, en agosto, estimaba que la proyección de crecimiento del PBI sería de 3%. Sin embargo, a comienzo del 2019 la fijó en 4.2%.

Decretos de urgencia

El 30 de octubre, el presidente de la República, Martín Vizcarra, decretó el cierre del Congreso a través de un Decreto Supremo al considerar que el parlamento denegó la cuestión de confianza planteada por el Consejo de Ministros.

Frente a esta situación, el Ejecutivo se apoyó en los decretos de urgencia para legislar en distintas materias y urgencias. Se legisló en torno al endeudamiento público, para reprogramar los pagos de los aportes previsionales, se establecieron medidas extraordinarias para priorizar proyectos del Plan de Infraestructura, entre otros decretos de urgencia.

María Antonieta Alva

La designación de María Antonieta Alva como ministra de Economía en octubre del 2019, en reemplazo de Carlos Oliva, concitó la atención de todos los peruanos debido, entre otras cosas, a su experiencia y juventud.

Con 34 años, Alva Luperdi tiene una carrera de 10 años en el sector público. Antes de ausmir el cargo venía desempeñándose como directora general de Presupuesto Público del MEF desde el 2017. Anteriormente, también ocupó cargos en el Ministerio de Educación.

Caso McDonald’s

La muerte de dos jóvenes trabajadores en el local de McDonald’s en Pueblo Libre puso en debate las malas condiciones laborales que enfrentan muchos trabajadores, incluso en empresas multinacionales.

Sunafil determinó que la empresa conocía de los desperfectos en la máquina dispensadora de bebidas gaseosas, que originó la muerte de los dos jóvenes. Además, la entidad halló seis infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo y propuso una multa de S/848,670 para la empresa Arcos Dorados, que opera la franquicia McDonald’s en el país.

Bono Renta Joven

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lanzó con éxito el Bono de Arrendamiento para Vivienda (BAV), también llamado Renta Joven, el cual permite que personas con escasos recursos accedan a bonos para alquilar viviendas y ahorrar al mismo tiempo.

Renta Joven va en su tercera convocatoria y está orientado a personas entre 18 y 40 años, que pueden postular como grupos familiares dependientes y no dependientes, los cuales deben tener ingresos que no superen los S/ 3,538, además de no ser propietarios, ni copropietarios de un inmueble, terreno o aires independizados para vivienda.

Leche Gloria en lista roja

En julio del 2019, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) publicó la Alerta de Importación donde incluyó a la empresa Gloria S.A. en una lista roja por indicar que sus productos lácteos son leche cuando no lo serían en realidad.

Dicha alerta tuvo como propósito prevenir la distribución en los Estados Unidos de productos que potencialmente violen la regulación norteamericana.

Sunat plantea impuestos a Netflix

La Sunat planteó que plataformas digitales mundiales como Netflix, Uber, Airbnb o Cabify pagarán impuestos por las suscripciones que concreten, a partir de 2020.

Esto ha sido confirmado por Claudia Suárez, jefa de la Sunat. "El MEF tiene ya una propuesta para poder gravar los servicios digitales, empresas de taxis, repartos, Netflix, todo lo que es streaming en general”, agregó la funcionaria.

Empresarios y corrupción

En la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2019, la presidenta de la Confiep, María Isabel León, lanzó una dura frase que fue replicada en los medios de comunicación:

“Les digo, con toda la sinceridad que puede una mujer, pequeña empresaria, educadora, que tengo 3 millones 650 mil razones para pedir a esos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular que den un paso al costado, por su país, por sus empleados, por la ética. Demos el ejemplo, hagamos las cosas bien”, dijo durante su presentación en el foro empresarial.

Estas palabras responden a los presuntos vínculos de empresarios y empresas que aportaron de forma irregular a las campañas proselitistas de Fuerza Popular.