Entre enero y abril, las empresas del sector de hidrocarburos pagaron al Estado 20.5% menos en regalías que el año pasado, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Durante el primer cuatrimestre del 2024, el sector sumó US$ 378.1 millones por concepto de regalías , por debajo de los US$ 475.7 millones que se entregaron las compañías petroleras en el mismo periodo del año pasado.

LEA TAMBIÉN: Producción de petróleo cae en mayo a su nivel más bajo en lo que va del 2024

Solo en abril, las empresas de la industria hidrocarburífera nacional pagaron US$ 94.6 millones, 4.7% menos que en el mismo mes del 2023 con un monto de US$ 99.2 millones.

Incluso el pago de regalías obtenido en abril del 2024 ha resultado menor al obtenido en el 2022, cuando se sumó US$ 176.4 millones por dicho concepto.

En abril último, las compañías de hidrocarburos pagaron US$ 39.6 millones por la explotación de gas natural, US$ 22.3 millones por la explotación de petróleo, y US$ 32.7 millones por la producción líquidos de gas natural.

También te puede interesar:

1) Petrotal busca alcanzar un valor de US$2,000 mlls y socio para Lote 107

2) Condor Energy identifica nuevos objetivos petrolíferos frente a costa de Tumbes

3) Lote X: Petroperú y privado entran a operar

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.