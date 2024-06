Actualmente los trabajadores pueden acceder a una deducción en el cálculo del IR de hasta 3 UIT (S/ 15,450), si es que sustentan gastos en ciertos rubros como consumos en restaurantes y hoteles, costo de alquiler formal de vivienda, pago de recibos por honorarios por servicios profesionales, entre otros (ver gráfico).

La congresista Rosangella Barbarán (bancada de Fuerza Popular) presentó en noviembre del 2023 el Proyecto de Ley N° 6331/2023-CR, el cual amplía la lista de gastos que sirven para la deducción en el cálculo del IR.

La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen, elaborado en base al citado proyecto de ley, en sesión realizada ayer miércoles. El dictamen incorpora siete nuevos gastos que se podrían deducir del pago del IR.

Nuevos gastos a deducir

Así, se consideran los gastos en educación, tanto del contribuyente como de sus hijos hasta los 22 años (deducción del 50% del monto).

También los gastos en salud, tanto del contribuyente, cónyuge y de sus hijos, excepto medicina estética (deducción del 40% del monto). Además, para gastos en salud de hijos con discapacidad mayores de 18 años, con certificado de Conadis. Con ello, se amplía el actual beneficio que solo aplica cuando el gasto en salud se abona por servicios profesionales vía recibos por honorarios.

Asimismo, se incluyen los gastos por intereses de créditos hipotecarios para la compra de una primera vivienda (hasta el 70% del monto). Con ello se retomaría un beneficio similar que tuvo vigencia por algunos años.

Además, se incorporan los gastos por alimentos, acreditados con boleta electrónica (30% del monto); los gastos por el abono de pensión de alimentos (el 70% del monto); los gastos por pasajes aéreos o terrestres al interior del país (el 50% del monto) y los gastos por servicios veterinarios (el 40% del monto).

Al iniciar el debate en la Comisión de Economía, la congresista Isabel Cortez (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) solicitó que un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) exponga sobre el impacto que tendría la medida.

No obstante, el pedido fue rechazado por el presidente de la citada comisión, César Revilla (Fuerza Popular). “Se les solicitó opinión al MEF en diciembre, febrero y marzo, y no la dieron. Me parece una falta de respeto que recién cuando se va a tratar el tema intenten opinar”, cuestionó.

Al continuar el debate, la congresista Rosangella Barbarán sostuvo que la medida busca compensar los múltiples gastos en que incurren los trabajadores. Si bien el actual esquema tributario contempla una deducción automática de 7 UIT al año, muchas personas incurren en mayores gastos, los cuales no son tomados en cuenta.

“Se busca un pago de impuestos justo, donde la clase media se pueda ver beneficiada. Serán alrededor de un millón los trabajadores beneficiados. Habrá un impacto (en los ingresos fiscales), por supuesto, pero ello se recuperará en el mediano plazo con la mayor formalización, al impulsar el pedir comprobantes de pago”, sostuvo Barbarán.

El dictamen finalmente fue aprobado con 12 a favor, 7 en contra, y solo 1 abstención. Ahora deberá ser debatido y votado en una próxima sesión del Pleno del Congreso.

Gestión intentó comunicarse con el MEF y con la Sunat, para conocer sus opiniones sobre la propuesta legislativa y su impacto, pero no obtuvimos respuesta.

Millonario impacto fiscal

La medida propuesta en el Congreso tendría un costo fiscal de S/ 1,470 millones anuales, según un informe elaborado por el MEF, al cual tuvo acceso el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla.

“El costo fiscal es elevado. Y no se justifica pues el umbral de las 7 UIT inafectos es elevado, por lo que actualmente el 80% de los trabajadores no pagan Impuesto a la Renta”, subrayó Castilla.

Por su parte el economista y exjefe de la Sunat, Luis Arias Minaya, refirió que el fisco actualmente pierde S/ 23,000 millones al año por las diversas exoneraciones tributarias.

“El Congreso sigue condenando el gasto fiscal, regulando a espaldas del Ejecutivo, y lo más alarmante es que el MEF no hace nada al respecto. Ojalá lo observe en caso se apruebe en el Pleno”, refirió Arias Minaya.

Luis Miguel Castilla también criticó que el MEF no haya emitido opinión ante los sucesivos pedidos de la Comisión de Economía.

“Parece que no se quieren enfrentar con las bancadas del Congreso. El MEF claudica en su rol de emitir opiniones técnicas sobre proyectos de ley para evitar que se perfore el fisco”, subrayó.

Por su parte Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), refirió que antes de proponer incrementar la lista de gastos deducibles, se debería evaluar el impacto en la formalización que ha tenido el actual esquema de gastos deducibles del IR.

“Ya tenemos las 3 UIT deducibles. Entonces, más interesante que ampliar la lista, sería importante tener un estudio del impacto en formalización de estas 3 UIT, que ya lleva varios años”, remarcó.

Sobre este punto, Luis Miguel Castilla sostuvo que la experiencia en el uso de las 3 UIT muestra que los gastos deducibles no han ayudado a la formalización. “La informalidad de las empresas se explica por otros temas, como dificultades para crecer y los costos laborales”.

Para Luis Miguel Castilla, el objetivo detrás de la medida sería obtener réditos políticos. “Hay un móvil político del Congreso, que es perseguir votos para una reelección. Más que una medida en favor de la economía, la iniciativa tiene un corte populista. Están pensando en los votos”, sostuvo Castilla, quien también es director ejecutivo de Videnza Instituto.

Medida beneficiará más a los de mayores ingresos

La iniciativa legislativa aprobada en la Comisión de Economía resulta regresiva, pues beneficiará más a los trabajadores con mayores ingresos, cuestionó el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla.

Ello debido a que son las personas de más ingresos quienes realizan gastos como pasajes aéreos, compra de viviendas, pagos por servicios de veterinarios, colegios privados, entre otros nuevos rubros contemplados en el proyecto de ley. “La medida es bastante regresiva, pues tiende a favorecer a los de mayores ingresos, quienes gastan más en esos rubros. Son personas que sí tienen la posibilidad de pagar el impuesto”, remarcó Luis Miguel Castilla.

En ello coincidió el economista y exjefe de la Sunat, Luis Arias Minaya. “Claro que beneficia a los que más tienen, ya que son ellos los que pueden obtener más boletas y más gastos”, sostuvo.

Agregó que la ampliación de los beneficios tributarios está avanzando, lo que pone en riesgo la recaudación del Impuesto a la renta, ya que actualmente solo 2 de cada 10 trabajadores contribuye a este impuesto.

“Verdaderamente, la medida va en contra de la equidad, es una política tributaria para solo el 20% de contribuyentes. El Congreso hace tiempo que está concibiendo más exoneraciones y más beneficios, que a fin de cuentas son privilegios”, criticó.

Por su parte Diego Macera, director del IPE, refirió que podrían plantearse algunos rubros adicionales de gastos para la deducción del IR, pero en paralelo con la reducción de las 7 UIT inafectas del IR.

“Eso es algo que se usa en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde uno puede elegir si vas por la lista de gastos a deducir o vas por el tramo directo inafecto”.

