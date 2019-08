Para empezar a hablar sobre desastres naturales y como tener una cobertura jurídica adecuada se debe empezar a revisar los riesgos, explicó Orlando Vignolo Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura.

“El gran problema en Perú es que todo lo queremos empezar a construir desde el techo, no en la base. La base es poder revisar en temas ambientales, urbanos y de contaminación, cuales son los riesgos respecto a los desastres naturales. Y eso luego lo tienes que meter en la planificación urbana y en la planificación de organización territorial para poder terminar haciendo las actividades que están ligadas al tema constructivo, la actividad de contratación administrativa y también las actividades ligadas a bienes públicos”, explicó.

Es decir, el primer instituto jurídico que se requiere reestudiar en el Perú es el riesgo. Y sobretodo saber cuál es el riesgo imprevisible ligado al tema de desastres naturales, aseguró.

Informalidad vs riesgo

¿Qué hacemos con temas reales como las construcciones en la municipalidad de Chosica que han sido formalizadas?

Se debe expropiar. No queda de otra. Se debe reafectar a la gente. Hay ciertas cosas que se hacen. Se hacen de manera flexible o con disciplina fuerte. Y eso en cualquier parte del mundo se tiene que hacer. Sí sabes que una persona está instalada en zona de quebrada, no puedes dejarla vivir ahí. El derecho a edificar en ese espacio es mortal para ellos, mortal para el interés público y hasta te puede generar responsabilidades patrimoniales.

¿De eso trata todo esto? ¿de una reasignación necesaria?

Ese es un tema. Hay otros asuntos también de reforestaciones; y en esos espacios donde el río pasa, donde las inundaciones crecen, donde hay riesgos de desborde, lo que se tiene que construir también son infraestructuras complementarias como la implementación de árboles urbanos, la necesidad también de trabajar espacios públicos diferentes. Y evidentemente darle una racionalidad a los bienes públicos, sobretodo a las vías urbanas. Eso es algo que en el Perú todavía no entendemos bien. Son efectos concretos, ya que me preguntaste sobre casuística, para que se entienda porque es necesario empezar desde el riesgo para terminar en actividades concretas.

¿Cómo empezamos entonces?

Estudiando el riesgo. Sabiendo cuales son los riegos imprevisibles y cuales no son imprevisibles. Y en lo que no es imprevisible, empezar a darle una planificación específica. En lo que es imprevisible, y hay avance de ciencia, tienes que darle una planificación diferente, evitando evidentemente hacer algunos ejercicios constitucionales como la construcción o la edificación en esos espacios. También estudiar las causas, que eso es algo que en Perú no entendemos. Hace poco hubo la erupción de un volcán, recién estamos empezando a estudiar este tema, que efectos contaminantes produce esta erupción, y a pesar de eso no se le saca a la población de esa zona. A pesar de que existe un sistema de gestión de riesgos que obliga a la población a salir de ahí. Entonces en el Perú no faltan más normas (…) y evidentemente tener libertad con responsabilidad, algo que todavía no tenemos.

¿Quiénes serían los llamados a encargarse de este análisis de riesgo y como sería operativo? Sí no faltan normas, ¿qué es lo que faltaría para que el análisis se cumpla?

Tenemos una administración pública que ya está involucrada en asuntos de riesgo y un sistema creado por ley. El Indeci estaría llamado a ser el primero en evaluar cierto tipo de riesgos respecto a desastres naturales. Pero ahora se le ha dejado de lado prácticamente, porque se ha creado una nueva administración pública llamada Agencia de la Reconstrucción, que ha tomado un papel protagónico en planificar riesgos. Pero no lo está haciendo.

Lo único que está haciendo es preparar proyectos para reconstruir. Muchas veces sin tomar en cuenta que, sí vuelve a reconstruir en esas zonas, los riesgos que no son tan imprevisibles van a volver a ocurrir. Entonces hay que reordenar quien es el que asume el principal papel planificador. Creo que el Indeci tiene la capacidad porque ya tiene muchos años de trabajo, de poder empezar a hacer la planificación de riesgos en todos los territorios, sobretodo urbanos del país. Y luego, creo que hay algo que tiene que ver con nuestro centralismo, la idea de despreciar lo municipal. La única formar de poder acometer de mejor manera los asuntos de ciudades y de asentamientos urbanos, es dándole fortaleza a las municipalidades. Ese tema en el Perú no está desarrollado y para eso hemos traído a la Universidad de Piura a la experiencia colombiana, que son los que más han avanzado en el lado del Pacífico en poder construir un urbanismo (…) nos contaban por ejemplo del desastre que tuvieron en Neiva, han reconstruido la ciudad de una manera espectacular en menos de cinco años, y ellos lo que han hecho es fortalecer sus municipalidades, eso es algo que hay que empezarlo, hay que hacerlo. Tanto Indeci como las municipalidades son la base para poder construir mejor este tema.

Pero como fortalecer las municipalidades, sí por ejemplo en municipalidades como Miraflores o en Barranco se ven edificios que estaban autorizados para construirse y se han caído.

Las organizaciones son personas. Sin buenos funcionarios no puedes hacer nada. Lo único que hace el Estado es transferir recursos. Eso no sirve. Se deben crear cuerpos burocráticos bien ensamblados, aunque sean tres por municipalidad, que permitan gestionar de buena manera la planificación, y luego introducir en ella los riesgos. Sí no tienes personas, por más que tengas millones de soles invertidos, jamás vas a conseguir resultados. Entonces estamos haciendo todo al revés, estamos utilizando el procedimiento y los recursos como sí fuera lo esencial, cuando lo que importa es que haya buenos funcionarios. Cuando uno revisa la calidad de funcionarios en el propio Estado, respecto a esto, encuentras muy pocas personas que se ocupen de revisar los asuntos. Vas a la Agencia de Reconstrucción y solo son personas que se ocupan de hacer proyectos, no miran el tema de la planificación. Tampoco se ocupan del tema ambiental, menos saben de urbanismo. El asunto está en especializar personas, no hay otra manera, es trabajo y más trabajo con personas.

¿Cómo fue la experiencia colombiana a la que hace referencia?

¿En Neiva? En Neiva hubo una erupción horrible. Una erupción que casi destruyó la cuarta parte de la ciudad. Entonces lo que hizo el Estado, y esa es la historia que le cuentan a Alan García en el 2007 cuando hay el terremoto de Ica, y hay incluso un vídeo que lo puedes revisar en YouTube, le dicen que se ha creado una organización que solo va a ver el tema de Neiva. Lo que hicieron fue traer equipos de planificación de diferentes ciudades grandes colombianas, para empezar a revisar donde se tienen que asentar las personas o no asentarse, y poder crear una posibilidad de afrontar el riesgo futuro de erupciones. Entonces reasentaron a todas las personas en otro espacio, esa parte afectada con la lava se dejó, se reforestó. Y luego se empezó a construir una ciudad ordenada, nueva, eso es lo que hicieron. Quizás el tema no está en reconstruir, sino en saber construir bien. Y no necesitaron crear más administraciones públicas, con lo que tenían, fortaleciendo el ayuntamiento de Neiva. Y creando la ayuda de un ministerio en particular, que es el Ministerio de Fomento, se hizo todo, se construyó, eso sí, por contratación excepcional, una contratación casi (…) al tema de la competencia, pero se utilizó mucho algo que en Perú desaprovechamos, que son los llamados medios propios, es decir la utilización del ejército, de las empresas públicas, para que empiecen a hacer cierto tipo de infraestructura que es necesaria ya cuando tienes asegurado el territorio que no tiene riesgos. Entonces tienes que usar varias opciones, no solamente la obra pública y la concesión, tienes que finalmente terminar también utilizando asuntos de convenios con otras instituciones para que se genere edificación nueva.

Un convenio que no se sí tiene que ver con el tema, pero por ejemplo en los Panamericanos, la construcción de todas las sedes, fue con un tipo de convenio país y país…

Sí. Pero el tema de Panamericanos es distinto, porque mira, en Panamericanos se trata de una infraestructura más o menos homogénea, y es una infraestructura social. Una infraestructura dedicada a los deportes. Está localizada ya en espacios donde el suelo está totalmente utilizado, era suelo estatal que pertenecía a la superintendencia (…) que no la transfirió al IPD para que se haga rápidamente ahí. Cuando tienes suelo con planeamiento las cosas pueden mejorar y la modificación se hace más rápido. En la reconstrucción es distinto, por eso yo no creo que sean ejemplos comparables. He empezado a ver en la prensa especializada, que le digan a Neuhaus y al sistema de gobierno a gobierno para que reconstruyan las ciudades… podría ser una opción para ciertos tipos de infraestructura, pero no para todo. Porque en una ciudad se necesita de equipamientos e infraestructuras diversas. Y hay algunos en que los fondos privados podrían ser útiles y otros donde la obra pública podría ser mejor, y otras donde los convenios y tramitaciones públicas podrían ser mejor… entonces se tiene que utilizar múltiples opciones… no centrarte solamente en una.

Entonces se necesita un plan integral…

Se necesitan dos cosas, pensar y trabajar, que eso no se está haciendo ahora. La verdad de las cosas es eso. Pensar bien con las mejores mentes, y trabajar duro para poder lograr las cosas. Ni uno ni lo otro se está haciendo.

¿Y cuál sería la salida entonces?

La salida sería, a mí modo de ver. Uno, planear los terrenos para las viviendas privadas ya. Ahorita sigue urgente, y esto lo puedes revisar en la prensa local del norte, hay personas que siguen viviendo en campamentos. Y eso no se sabe en Lima, por ejemplo. Esas personas, es inmoral, por no decir lo menos, que sigan viviendo en la intemperie. Entonces tienes que, de una buena vez, utilizar los bienes municipales que ya tienes liderados, para colocar ahí personas y poder darles al menos una vivienda de material prefabricado, que sea lo primero que se haga. Segundo, hay que (…) el sistema de plan de riesgos de la ciudad. No atacar el tema del río de frente, hay que ver el río como un elemento importante en medio de una planificación general de la ciudad, no la tiene todavía el alcalde de Piura. Es más, lo ha intentado hacer hace poco y fracasó con alguna cooperación internacional, porque el Estado tampoco se pone del lado de la ciudad. Sí el alcalde fracasa, el gobernador regional debería entrar para ayudar, porque eso es lo que falta en nuestra Constitución, sí falla el nivel local va al regional, sí falla el regional tiene que ir al Estado. El presidente tiene que estar delante de la reconstrucción, porque el presidente es el único que puede hacer mover a los ministerios, junto con su Premier. Tres, la contratación especial del régimen de reconstrucción no ha funcionado. No ha funcionado porque se ha concentrado en un tema, que los operadores de contratación peruanos están concentrados en Lima. No tenemos muchos operadores de infraestructura fuera de Lima. No se ha descentralizado, sí se quiere, las operaciones económicas de nuestras agencias de edificación… y peor aún, sí tienes operadores que están muchos de ellos manchados con los problemas Lava Jato, se reduce la capacidad de concurrencia. Cuatro, los asuntos propios del uso de los convenios con administraciones públicas importantes que tienen capacidad como la ingeniería militar, los militares tienen una gran capacidad de ingeniería, sobretodo en el ejército, no ha sido usado. La marina de guerra del Perú tiene el servicio que ha participado en estructuras tan grandes como el canal de Panamá, tampoco ha sido utilizado en la reconstrucción. Y este es el resultado que estamos viendo. Sí no utilizas todas las técnicas como un arsenal, a pesar de que la norma te permite la utilización, fracasas.

Lo que nos ha comentado es que, hay una transferencia importante de dinero, pero la ejecución, seguramente también por lo que usted manifiesta, la falta de planificación y ejecución, hace que esto no haya avanzado como se esperaba…

No tenemos funcionarios preparados en el norte, y tenemos que formar. Es el gran tema que en la universidad de Piura estamos tratando de hacer, hemos tratado de formar durante casi dos años a gente que sepa algo más de obras públicas, pero solos no nos damos abasto. La presidencia del Consejo de Ministros tiene una secretaría de gestión pública que debería tener una oficina acá en el norte, para poder mejorar los procedimientos que tienen las municipalidades involucradas, pero nada de eso se hace. Eso se llama gestionar, eso se llama gobernar, no lo tenemos ahora.

Finalmente, ¿cómo podría usted concluir el estado de situación actual?

Las conclusiones a las que hemos arribado por ejemplo hoy en la mañana, que hemos estado estudiando el tema de la obra pública (…) es que tenemos que abrir más el espacio y ser un poquito más inventivos. La reconstrucción puede ser una oportunidad para primero descentralizar el país de manera real. Necesitamos trasladar las capacidades al norte del país, para que las ciudades del norte se conviertan realmente en el segundo motor del país. Se deben trasladar funciones y conocimientos a algunos funcionarios que se instalen en el norte, y saber invertir correctamente a través de un arsenal de técnicas.