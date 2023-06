La cartera de proyectos de inversión minera hasta abril de este año contempla un total de 47 proyectos por US$ 53,715 millones, de acuerdo al Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Sin embargo, solo 10 proyectos tiene fecha de inicio de construcción y otros 37 proyectos -que en su conjunto suman US$ 44,710 millones- no lo tienen.

En detalle, se observa que cuatro proyectos mineros si bien no tiene fecha de inicio de construcción, sí cuentan con fecha de inicio en marcha. Se trata de los proyectos mineros Ampliación Ilo (Moquegua), Los Chancas (Apurímac), Trapiche (Apurímac) y Michiquillay (Cajamarca). De este modo, entre los proyectos sin fecha de inicio de construcción figuran la Ampliación Bayóvar (Piura), Cañón Florida (Amazonas), Conga (Apurímac), El Galeno (Cajamarca). En el caso del proyecto Ariana (Junín) -a cargo de Ariana Operaciones Mineras S.A.C.- se aclara que este se encuentra en etapa de construcción paralizada. Según el Minem, estos proyectos se encuentran etapa de pre- factibilidad, factibilidad, conceptual e ingeniería de detalle. LEA TAMBIÉN: Inversión minera ‘en rojo’ a abril y se alejaría de la proyección del Gobierno Cartera de proyectos de inversión minera

con fecha de construcción Inicio de construcción Puesta en marcha Proyecto Región Inversión US$ millones 1 2018 2024 Ampliación Toromocho Junín 1,355 2 2019 2023 Ampliación Santa María La Libertad 121 3 2021 2023 Ampliación Shouxin Ica 140 4 2022 2025 San Gabriel Moquegua 470 5 2023 2025 Romina Lima 150 6 2023 2026 Corani Puno 700 7 2023 2026 Magistral Áncash 493 8 2023 2029 Reposición Antamina Áncash 1,604 9 2024 2027 Yanacocha Sulfuros Cajamarca 2,500 10 2024 2028 Zafranal Arequipa 1,473 Fuente: Boletín Estadístico Minero - Minem Mayo 2023

Cartera de proyectos de inversión minera

sin fecha de construcción Proyecto Región Etapa Inversión

US$ millones 1 Ampliación Ilo Moquegua Conceptual 1,300 2 Los Chancas Apurímac Pre-factibilidad 2,600 3 Trapiche Apurímac Pre-factibilidad 973 4 Michiquillay Cajamarca Conceptual 2,500 5 Ampliación Bayóvar Piura Factibilidad 450 6 Ampliación Cuajone Moquegua Conceptual 850 7 Ampliación Pachapaqui Áncash Factibilidad 117 8 Antilla Apurímac Pre-factibilidad 250 9 Ariana* Junín Construcción 140 10 Ayawilca Pasco Conceptual 264 11 Cañariaco Lambayeque Pre-factibilidad 1,043 12 Cañón Florida Amazonas Conceptual 214 13 Chalcobamba Fase I Apurímac Ingeniería de detalle 130 14 Conga Cajamarca Factibilidad 4,800 15 Cotabambas Apurímac Pre-factibilidad 1,486 16 Don Javier Arequipa Conceptual 600 17 El Galeno Cajamarca Pre-factibilidad 3,500 18 Haquira Apurímac Pre-factibilidad 1,860 19 Hierro Apurímac Apurímac Pre-factibilidad 2,900 20 Hilarión Áncash Pre-factibilidad 585 21 Integración Coroccohuayco Cusco Pre-factibilidad 590 22 La Arena II La Libertad Conceptual 1,364 23 La Granja Cajamarca Conceptual 5,000 24 Los Calatos Moquegua Pre-factibilidad 655 25 Ollachea Puno Pre-factibilidad 89 26 Pampa de Pongo Arequipa Pre-factibilidad 2,344 27 Planta de Cobre Río Seco Lima Factibilidad 410 28 Pukaqaqa Huancavelica Pre-factibilidad 655 29 Quechua Cusco Pre-factibilidad 1,290 30 Reposición Inmaculada Ayacucho Factibilidad 1,319 31 Reposición Raura Huánuco Factibilidad 76 32 Reposición Tantahuatay Cajamarca Factibilidad 194 33 Río Blanco Piura Factibilidad 2,500 34 San Luis Áncash Factibilidad 90 35 Shalipayco Junín Pre-factibilidad 91 36 Tía María Arequipa Ingeniería de detalle 1,400 37 Yumpag Pasco Factibilidad 81 Fuente: Boletín Estadístico Minero - Minem Mayo 2023 ¿Qué trabas enfrenta? El ex ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, explica a Gestión que no es inusual que exista un alto número de proyectos minero sin fecha de inicio de construcción, sin embargo, dijo que lamentablemente se ha convertido en una deficiencia en el país en función a su rol como atractor de inversiones. En su opinión, este escenario se debe fundamentalmente al entorno regulatorio, social y a la dificultad de hacer cumplir las normas. "Lo que hemos visto es un atraso sistemático en varios de esos proyectos, probablemente mayor al que sucede porque los proyectos siempre se optimizan. Cuando ya un proyecto inicia la construcción, ha culminado todos los pasos en su relación con el Estado, stakeholders, sus accionistas, y con las empresas constructoras, pero ese proceso que toma tiempo, lamentablemente en el país se ha complicado muchísimo más, por las dificultades mencionadas", sostuvo. Tamayo indica que no existe una regla que permita establecer cuánto se demorará un proyecto en llegar a la etapa de construcción, sin embargo, indicó que el rol del Estado sería buscar que los proyectos llegue a la operación comercial lo antes posible. "De nada sirve que el mineral esté bajo tierra, lo que se necesita es que esas reservas mineras moneticen en exportaciones, en divisas, impuestos, canon y regalías", apuntó. LEA TAMBIÉN: Los 15 proyectos de cobre que llevarían a Perú más cerca de Chile, el mayor productor del mundo Proyectos en exploración Por su parte, el Gerente General de Kallpa SAB, Alberto Arispe, señaló que otro punto a considerar es la cartera de proyectos de exploración minera, el cual registra demoras para llegar a su ejecución. Detalla que ante la demora en los permisos para poder avanzar y los intentos incluso de cambiar la Constitución restan competitividad al país, lo que genera una mayor incertidumbre, mayor riesgo y menos inversión. Así, señala que hoy en día se percibe una falta de confianza en los inversionistas de que sus inversiones no puedan traer buenos retornos para ellos. "El mundo es muy competitivo y la inversión minera se va a dónde el inversionista cree que va a recibir mejores retornos. Acá en Perú tenemos el ejemplo de Las Bambas (Apurímac), donde el retorno no ha sido bueno, ha estado paralizada por los bloqueos", manifestó. De acuerdo al Minem, a mayo de este año se cuenta con 74 proyectos por US$ 596 millones en 17 regiones del país.

Cajas municipales van por los mayores de 70 años: evalúan dar créditos de hasta S/ 50,000

SBS: Morosidad aumentó ligeramente pero aún no hay señales de peligro

Soya: Bolivia camino a perder puesto como el primer mercado proveedor de este alimento a Perú