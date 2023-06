En concreto, podrán disponer de una mayor proporción de sus fondos previsionales para la adquisición de vivienda o para pagar deudas vinculadas a la compra de dichos inmuebles, según el proyecto de reforma del sistema de pensiones aprobado por la Comisión de Economía del Congreso la semana pasada.

Hoy los afiliados pueden retirar hasta el 25% de su ahorro en AFP para la cuota inicial de un crédito hipotecario destinado a la compra de una primera vivienda, o para amortizar o pagar parte de la deuda pendiente asumida anteriormente para ese mismo fin.

La norma está vigente desde el 2016, cuando también se introdujo la opción para que los afiliados retiren hasta el 95.5% de su fondo de AFP al jubilarse, a la edad de retiro legal (65 años), o anticipadamente, si quedan desempleados desde los 50 años.

Ahora, la citada comisión parlamentaria aprobó que los afiliados puedan usar hasta el 30% de su fondo para los fines de vivienda mencionados, entre otros aspectos de una propuesta legal que será remitida al Pleno del Congreso para el debate respectivo.

El sistema de AFP tiene cerca de nueve millones de afiliados.

¿Cuánto han retirado afiiados de AFP para vivienda?

Al cierre de abril último, 115,609 afiliados se han acogido a esta facilidad al retirar S/ 3,446 millones, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). La cifra refleja un crecimiento continuo del uso de los fondos de AFP para fines relacionados con la vivienda. En los últimos 12 meses aumentaron en 3%, tanto el número de afiliados que dispusieron de sus aportes previsionales con ese fin como el monto comprometido.

SI bien se trata de una facilidad para los afiliados, la disposición para usar el 25%, y, si el Congreso ratifica lo aprobado por la Comisión de Economía, hasta el 30% del fondo para vivienda, es un mecanismo muy difícil de controlar, según el presidente de la consultora MC&F e IFEL, Enrique Díaz.

Los fondos podrían utilizarse para otros objetivos distintos a la adquisición de la vivienda o la amortización del crédito hipotecario vinculado a esa compra, advirtió.

Además, sostuvo que, de acuerdo con los ingresos de los afiliados, solo aquellos que ostentan un fondo significativo se benefician de esta medida, mientras que la gran mayoría acumula aportes que no alcanzan para ese tipo de transacciones.

¿Qué riesgos afrontan los que retiran fondos de AFP para vivienda?

Incluso afiliados que hacen ese retiro de fondos para vivienda, podrían optar por alquilarla para obtener una renta mensual, pero tales ingresos son variables y pueden interrumpirse, lo que implica un riesgo para los que dispongan de sus ahorros previsionales, manifestó Díaz.

Por su parte, Edmundo Lizarzaburu, docente de Esan, enfatizó que el referido esquema solo sirve para afiliados de mayores ingresos, es decir, a una minoría.

Asimismo, cuestionó la vigencia del referido mecanismo, pues pudo justificarse durante la crisis pandémica, sobre todo para aliviar los problemas que tenían los deudores para honrar el pago de sus créditos hipotecarios, aunque acotó que ahora el escenario es diferente pese al débil crecimiento de la economía.

Coincidió con Díaz en que la norma que permite el uso de los fondos para vivienda no cumple con el objetivo esencial para el que se creó el Sistema Privado de Pensiones, que es ahorrar para, a la edad de jubilación, gozar de una vejez digna.

¿Qué otros efectos puede tener el retiro de fondos para vivienda?

“El Sistema Privado de Pensiones no es un fondo de salvataje. Este tipo de medidas no cumple con el objetivo principal de los fondos de AFP; se trata de una falacia del Congreso, que puede llevar a un mayor forado del sistema, y no a ampliar la cobertura de pensiones, que es lo que deberían buscar los congresistas y el Gobierno”, expresó Díaz.

Acciones para facilitar el acceso de la población a la vivienda deben formar parte de los programas habitacionales que debe reforzar el Gobierno, añadió.

En tanto, Lizarzaburu advirtió que una medida como la que propugna el Congreso puede provocar que las AFP, para atender los retiros de fondos, vendan instrumentos en los que invierten, lo que, a su vez, afectaría el tamaño y rentabilidad de los ahorros de los afiliados.

Los proyectos de ley deben tener un adecuado sustento técnico para evitar ese tipo de distorsiones, concluyó.

