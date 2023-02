En tal sentido, si bien esa situación ha permitido la reanudación de operaciones de las minas Constancia (de la empresa Hudbay) y Antapaccay, en Cusco, no ha sucedido lo mismo con la mina Las Bambas, ubicada al final de ese corredor.

¿Cuál es la situación de Las Bambas?

Esta última situación la dio a conocer a Gestión la propia empresa Minera Las Bambas, que explicó que continúa completamente bloqueado (por comuneros) el sector Puente de Oro, situado en el distrito de Velille, en Chumbivilcas (Cusco).

“Las Bambas no puede transportar aún mineral, el corredor vial no está abierto, hay bloqueos en Chumbivilcas; (eso) no afecta a las otras minas, pero a nosotros sí”, recalcó el área de prensa de la compañía.

Asimismo, un reporte de la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Minem, al que tuvo acceso Gestión, indica que, en efecto, el transporte de mineral de las empresas mineras Hudbay y Antapaccay se desarrolla con normalidad, pero en el caso de Las Bambas continúa suspendido.

Además, fuentes cercanas a la compañía detallaron que hay un ingreso parcial e intermitente de insumos a la mina Las Bambas; es decir, que su producción continúa, pero no sus exportaciones.

¿Cuánto pierde la empresa por bloqueos?

En esa línea, el área de prensa de Las Bambas refirió que, cada día que deja de exportar esa empresa, le genera pérdidas de US$9.5 millones, a causa de los bloqueos, aunque evitó mencionar una cifra acumulada de pérdidas en los últimos meses.

En diciembre último se intensificaron los bloqueos de vías por manifestantes que exigen el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones, aunque ya el corredor minero del sur permanecía con bloqueos desde fines de noviembre por parte de comuneros que plantean reclamos a la empresa.

¿Cuánto aporta Las Bambas a la producción de cobre?

Las Bambas tuvo una producción de 254,838 toneladas métricas finas (TMF) de cobre entre enero y diciembre del 2022, lo que significó una contracción del 12.2% respecto a lo que produjo en todo el 2021.

Ese volumen representa el 10.5% de todo el cobre producido a nivel nacional, y ubica a Las Bambas en el cuarto lugar como extractor del metal rojo en el país.

Sin embargo, en el 2017, un año después de haber iniciado operación, Las Bambas se había constituido en el segundo productor nacional de dicho mineral, con 452,950 TMF, pero desde entonces, año tras año, ha seguido cayendo su producción, sobre todo por los bloqueos contra la mina.

Perspectivas de producción a la baja

Al respecto, Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), indicó que este año la producción de Las Bambas estaría en cerca de 200,000 TMF, es decir, que se reducirá cada vez más.

Lo peor es que no puede incrementar su producción, pues el tajo Chalcobamba (uno de los tres que posee la firma), en el que la empresa esperaba empezar a operar para recuperar su volumen de explotación, sigue invadido.

Ya antes fuentes allegadas a la compañía habían advertido que la invasión en el tajo Chalcobamba la realizan mineros informales, así como comuneros de la zona.

Cardozo dijo tener información que hoy esos invasores están extrayendo (ilegalmente) el cobre del citado yacimiento.

En tal sentido, el experto consideró que es previsible que haya un nulo incremento en la producción cuprífera nacional en este primer trimestre frente al cuarto trimestre del 2022 (cuando se produjeron 709,184 TMF).

Refirió que si bien podría haber un aumento en el primer semestre, este sería fundamentalmente por la plena producción que espera lograr mina Quellaveco, pues aportará 350,000 TMF.