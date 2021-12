Como alguna vez lo fue en Lima, la región Ica atraviesa por un “apogeo inmobiliario”. Solo este 2021 albergó 35 proyectos de vivienda formales registradas (67,000 unidades), y se estima que para el 2022 crezca el número en un 50%, distribuidos entre Ica, Paracas, Pisco y Chincha principalmente.

Este alentador panorama, sin embargo, ha puesto en alerta a las empresas de construcción considerando el principal problema de la región: el acceso al agua. Por ello, para enero próximo se conformará un comité interinstitucional con el objetivo de que se permita el crecimiento inmobiliario pero de una forma ordenada.

“No se había proyectado un crecimiento como el que se tiene actualmente”, dijo Carlos Arriola, presidente del comité Inmobiliario de la Cámara de Comercio de Ica. Solo en créditos MiVivienda colocados cerrarán con una cifra de 12,000, y para el 2022 se proyecta alcanzar los 15,000 créditos.

Muchos de los terrenos en donde se ha comenzado a construir -dijo- eran áreas agrícolas. Este cambio en el uso de la tierra justamente, se debe a la alta demanda de vivienda en la región, considerada como una opción a Lima por su cercanía a la capital. Pero que no ha supuesto que la actividad agroindustrial se reduzca en la región.

“Hay mucho terreno agrícola por vender al desarrollador inmobiliario. Por ejemplo, la zona de Santiago que era altamente agrícola se ha convertido en una zona de urbanizaciones de bastante crecimiento y en donde se ha lanzado hace poco un proyecto de vivienda de más de 1,000 unidades; lo que nos genera la pregunta si se conversó con la municipalidad sobre el acceso a los servicios básicos a este tipo de proyectos”, mencionó.

Santiago no sería el único. Zonas de Chincha y Pisco van por ese camino. Las inmobiliarias han pensando, además, no solo en ofrecer viviendas amplias de entre 90 e incluso 500 metros cuadrados de un piso y con proyección de construirse de hasta tres pisos; sino que dentro de las futuras urbanizaciones se ha reservado el espacio para zonas comerciales, aunque éstos proyectos se concretarían una vez la demanda se complete.

Precios

¿Cuál es el perfil del comprador en Ica? Según datos de la Cámara de Comercio, trabajadores del sector salud, educación y personal administrativo son los que buscan permanentemente lotes para primera vivienda o acceso a Techo Propio. Con quienes hay menos dinamismo es con los trabajadores de la agroindustria que no calificarían para financiamiento a través de las entidades del sistema financiero.

Como en todas las regiones del país, la volatilidad del dólar que ha influido en el alza de precio de los materiales de construcción, ha elevado el costo de la vivienda. Ica no está ajeno a esta tendencia; un proyecto cerca al balneario de Paracas puede costar desde US$ 167 el metro cuadrado. En Pisco, por zonas, puede ir desde los US$ 60 el metro cuadrado. Y Chincha sería una de las provincias con precios aún más accesibles, dijo Arriola.

“La adquisición de un lote para construcción siempre será más cómodo que un inmueble de un piso, dependerá de las familias el endeudamiento adecuado”, agregó.